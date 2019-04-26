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Пятница, 26.04.2019
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Государственный долг Украины вырос на полмиллиарда долларов

Государственный долг Украины вырос на полмиллиарда долларов
11:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Государственный долг Украины в марте-2019 вырос на 0,7% в долларовом эквиваленте.

Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в марте 2019 года вырос на 0,7%, или на $0,54 млрд по сравнению с февралем 2018 года - до $78,78 млрд.

Как сообщается на сайте Министерства финансов в четверг, в национальной валюте госдолг возрос на 1,6% - до 2,147 трлн грн.

Минфин также уточнил, что прямой государственный долг в марте вырос на 2,2% - до 1,859 трлн грн (в долларах – на 1,2%, до $68,23 млрд), в том числе внешний – на 2,3%, до 1,095 трлн грн (в долларах – на 1,4%, до $40,18 млрд).

Гарантированный государством долг за прошлый месяц сократился на 1,6% - до 287,5 млрд грн (в долларах – на 2,5%, до $10,55 млрд), в том числе внешний – на 1,6%, до 277,3 млрд грн (в долларах – на 2,5%, до $10,18 млрд).

В целом с начала года совокупный госдолг Украины сократился на 1%, или на 21,78 млрд грн, однако в долларовом эквиваленте из-за укрепления гривни вырос на 0,6%, или на $0,46 млрд.

НБУ сообщил о замедлении инфляции до 8,6%

Как сообщил Минфин, основная сумма госдолга (43,3%) номинирована в долларах США, 30,4% - в гривне, 15,8% - в специальных правах заимствования, 9,5% - в евро. Кроме того, 0,4% и 0,7% госдолга номинировано соответственно в канадских долларах и иенах.

Официальный курс гривни, по которому Минфин рассчитывает госдолг, в марте ослаб до 27,249 грн/$1 с 26,993 грн/$1 (на 0,9%), что однако выше уровня на начало года в 27,688 грн/$1.

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НБУ, Государственный долг, Госдолг, Минфин.
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