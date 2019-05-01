С 1 мая в Украине новая цена на газ для населения

Новости Бизнеса: Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" с 1 мая снижает цену на газ для населения на 300 гривен за 1 тысячу кубических метров. Следовательно, стоимость газа для бытовых потребителей составит около 8,25 гривны за кубометр.

Учитывая снижение цен на газ на европейском рынке, в конце апреля Кабинет министров и Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" согласовали снижение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май текущего года до 8,247 тыс. грн за тыс. куб. м с 8,55 тыс грн.

Пресс-служба "Нафтогаза" отмечает, что по поручению Кабинета министров Украины компания "Нафтогаз Украины" совместно с представителями правительства разработала новый механизм определения регулируемой цены, который позволяет не только избежать повышения стоимости газа для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года, но и уменьшить ее до уровня 8247 грн за тыс. куб. м (конечная розничная цена).

Этот механизм предусматривает следующий подход к формированию цены: если рыночная цена газа для промышленных потребителей ниже установленной в постановлении Кабмина от 19.10.18 №867, цена для населения соответственно снизится. Если же рыночная цена газа для промышленности превысит определенный правительством уровень, то цена для населения останется на этом уровне.

Ожидается, что изменения в действующие договоры на продажу газа между "Нафтогазом" и всеми контрагентами, которые приобретают газ в соответствии с требованиями "Положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" будут внесены в течение мая текущего года, сказано в сообщении.

Как менялась цена на газ?

Кабинет министров в ноябре прошлого года повысил цену на газ для населения до 8,55 гривен за кубический метр.

НАК "Нафтогаз" по поручению правительства в начале апреля снизил цену на газ для бытовых потребителей. Поэтому, за апрель украинцы получат новые платежки – вместо 8,55 гривны за кубометр газа, придется заплатить 8,38 гривны. А цена газа для промышленности была снижена с 1 апреля. Это стало возможным благодаря тому, что в Европе сейчас газ подешевел.

Такое решение в "Нафтогазе" объяснили тем, что в марте его компании воспользовались привлекательной рыночной ситуацией и закупили достаточные объемы газа для обеспечения бытовых потребителей.