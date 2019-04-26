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Макарова заявила, что цена на газ полностью отвечает требованиям программы МВФ

Макарова заявила, что цена на газ полностью отвечает требованиям программы МВФ
11:48 Сегодня Телеграф По материалам: Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Министр финансов Оксана Макарова заявила, что постановление правительства относительно цены на природный газ для населения полностью соответствуют программе МВФ

Министр финансов Украины Оксана Макарова заявила, что с 1 мая 2019 года потолок цен на природный газ растет, а реально цена на газ снизится. 

По словам министра финансов, Постановление Кабинета министров №293 от 3 апреля, согласно которому существует возможность снизить цену на газ для нужд населения ниже уровня цен, установленных правительством осенью 2018 года постановлением №867, полностью соответствует обязательствам, которые взяла на себя Украина в программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

Согласно постановлению правительства №293 от 3 апреля 2019 года цена на природный газ для населения будет соответствовать  уровню цен, образовавшихся на рынке, что соответствует цели перехода к рыночному ценообразованию.

Согласно принятому  в 2018 году постановлению №867, оптовые цены на природный газ для бытовых потребителей на период до конца 2019 года, когда тариф на природный газ, используемый домохозяйствами, должен стать полностью рыночным. Более того, этим постановлением был продлен срок действия спецобязательств "Нафтогаза" продавать природный газ для потребностей населения, религиозных организаций и производителей тепловой энергии. В соответствии с документом, установлен график постепенного выхода на рыночные цены с использованием понижающих коэффициентов: 0,6943 – с 1 ноября 2018-го по 30 апреля 2019 года и 0,8 –с 1 мая 2019 года. В результате с 1 ноября цена PSO была повышена на 23,5% – до 8,55 тыс. грн за 1 тыс. куб. м с НДС и расходами на транспортировку и поставку.

В "Нафтогазе" рассказали, каким образом можно снизить цену на газ для населения

Отмечается, что установившаяся с весны конъюнктура на европейском рынке привела к снижению рыночной цены на газ ниже устанавливаемого правительством для населения регуляторного уровня цены. Кабмин и НАК "Нафтогаз Украины" 22 апреля согласовали снижение цены природного газа для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года на 3,5% – до 8,247 тыс. грн.

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МВФ, Цена на газ для населения, Оксана Макарова, Цена на природный газ.
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