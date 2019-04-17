В "Нафтогазе" рассказали, каким образом можно снизить цену на газ для населения

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал, что правительству предлагали отменить обязательства компании продавать газ посредникам - облгазам и газcбытам - и продавать его непосредственно населению.
По словам Коболева, у газсбытов существует монопольное право брать газ у "Нафтогаза" на льготных условиях. По его словам, они обязаны продавать весь газ населению, но действительно весь льготный газ попадает к этой категории, проверить невозможно. Более того, за этот льготный газ с "Нафтогазом" не рассчитываются.
Глава "Нафтогаза" отметил, что именно этим компаниям-посредникам нет возможности продавать дешевле газ по причине того, что так они нанесут безумных убытков государственной компании.
Если бы была возможность продавать газ населению напрямую, и это регулирование, обязывающее использовать газсбыты, были сняты, тогда было бы возможным продавать газ к текущей рыночной ситуации дешевле.
Коболев отметил, что если бы было принято решение убрать частных посредников между "Нафтогазом" и населением, проблема уменьшения цены газа для населения Украины могла бы очень просто решиться.
Повышение цены на газ для населения с 1 мая является обязательством перед Международным валютным фондом, но если будет принято решение об отказе от регулирования, то в таком случае "Нафтогаз" готов к отмене.
Руководитель НАК "Нафтогаз" в заключение добавил, что остранение ненужных посредников в данный момент времени принесет пользу всем. Рыночная ситуация позволяет при этом даже снизить цену для конечного потребителя. Но это нужно делать максимально быстро.