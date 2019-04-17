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В "Нафтогазе" рассказали, каким образом можно снизить цену на газ для населения

В "Нафтогазе" рассказали, каким образом можно снизить цену на газ для населения
10:08 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Глава "Нафтогаза" Андрей коболев заявил, что если бі можно біло продавать газ непосредственно населению, тогда можно біло бі снизить цену на газ.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал, что правительству предлагали отменить обязательства компании продавать газ посредникам - облгазам и газcбытам - и продавать его непосредственно населению. 

По словам Коболева, у газсбытов существует монопольное право брать газ у "Нафтогаза" на льготных условиях. По его словам, они обязаны продавать весь газ населению, но действительно весь льготный газ попадает к этой категории, проверить невозможно. Более того, за этот льготный газ с "Нафтогазом" не рассчитываются.

Глава "Нафтогаза" отметил, что именно этим компаниям-посредникам нет возможности продавать дешевле газ по причине того, что так они нанесут безумных убытков государственной компании.

Если бы была возможность продавать газ населению напрямую, и это регулирование, обязывающее использовать газсбыты, были сняты, тогда было бы возможным продавать газ к текущей рыночной ситуации дешевле.

Коболев отметил, что если бы было принято решение убрать частных посредников между "Нафтогазом" и населением, проблема уменьшения цены газа для населения Украины могла бы очень просто решиться.

Повышение цены на газ для населения с 1 мая является обязательством перед Международным валютным фондом, но если будет принято решение об отказе от регулирования, то в таком случае "Нафтогаз" готов к отмене.

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Руководитель НАК "Нафтогаз" в заключение добавил, что остранение ненужных посредников в данный момент времени принесет пользу всем. Рыночная ситуация позволяет при этом даже снизить цену для конечного потребителя. Но это нужно делать максимально быстро.

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Нафтогаз, Способ, Цена на газ для населения, Андрей Коболев, Сделать дешевле, Снизить цену.
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