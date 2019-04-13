В Киеве получатели субсидий оплатили жилкомуслуги на 75%

Новости Бизнеса: Заместитель главы КГГА Петр Пантелеев сообщил, что жилищно-коммунальные услуги в столице оплатили 75% получателей субсидий "живыми деньгами".

Жилищно-коммунальные услуги в Киеве в марте 2019 года вовремя оплатили 75% получателей монетизированных субсидий, в следующем месяце ожидается повышение показателя, сообщил замглавы КГГА Петр Пантелеев на брифинге в пятницу.

"Учитывая, что это первый месяц, это довольно неплохой процент. Провалом это назвать точно нельзя. Мы уверены, что остальные 25% это люди, которые не до конца поняли новый механизм, и мы убеждены, что в следующем месяце процент оплаты будет еще больше, и мы сможем говорить о нормальной работе механизма", – сказал он.

Субсидии в Киеве получают 162 тыс. домохозяйств, сообщил замдиректора департамента соцполитики КГГА Максим Бученко. Он также напомнил, что в случае неуплаты в полном объеме за жилкомуслуги, со следующего месяца выплата субсидии будет прекращена.

Как стало известно ранее, расчеты за потребленные услуги водоснабжения и водоотвода с "Киевводоканалом" в марте осуществили лишь 62% получателей монетизированных субсидий, с "Киевтеплоэнерго" – 73%.

Как сообщалось, массовая монетизация жилищно-коммунальных субсидий началась с 1 марта 2019 года. Одним из основных аргументов противники нововведения называли возможное снижение уровня оплаты услуг, так как до этого коммунальные предприятия получали деньги без их участия. Однако это, в свою очередь, лишало субсидиантов заинтересованности в сокращении потребления и создавало возможности для коррупции в секторе.

Правительство Украины постановило, что наличные субсидии на следующий отопительный сезон будут предоставлены тем семьям, которые на май-июнь не будут иметь задолженности за коммунальные услуги.