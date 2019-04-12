"Живые" выплаты по субсидиям продолжат после отопительного сезона

Новости Бизнеса: Выплаты населению по принципу монетизированных субсидий как в наличном, так и в безналичном вариантах продолжат осуществлять и после отопительного сезона.

Об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева во время специального часа вопросов к Правительству.

По словам чиновника, все решения по монетизированию субсидий подписаны и приняты в Верховной Раде Украины на законодательном уровне. Механизм возврата денег принят двумя постановлениями. Относительно документов население имеет право и сегодня получать субсидии "живыми" деньгами на руки или на карту. Эти принципы работы будут существовать и дальше, а принятый бюджет страны позволяет реализовать выплаты как в наличном, так и в безналичном вариантах.

Также министр добавил, что граждане, которые ответственно платят за коммунальные услуги, будут получать "живые" деньги и дальше. Те, у которых есть задолженность, смогут получить субсидию лишь после их погашения. Андрей Рева заявил, что итоги по этому этапу будут подведены до 1 илюя 2019 года.

Напомним, что для получения субсидии необходимо обратиться к структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения или же можно подать заявку на сайте правительственного контактного центра.