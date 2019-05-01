Украина будет поставлять в Турцию стволовые управляемые ракеты

Новости Бизнеса: Украинское госпредприятие Спецтехноэкспорт в ближайшие недели начнет поставки в Турцию 120-мм ствольных управляемых ракет Конус производства ГП ГККБ ЛУЧ.

Соответствующий контракт был подписан с турецкой государственной корпорацией "Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu" ("MKEK") в рамках Международной оборонной выставки "ИDEF2019" в Стамбуле.

"В течение первого этапа реализации контракта предусмотрены поставки 120 мм управляемых ракет "Конус" и устройств наведения для их интеграции в турецкие основные боевые танки. Впоследствии в результате частичного трансфера технологий украинские управляемые ракеты будут производиться на мощностях MKEK", - пояснили в Спецтехноэкспорте.

Парафирование договора позволило согласовать вопрос стоимости и сроков поставок, а также - другие условия реализации договоренностей. "Завершение процедуры подписания и начало производства экспортной партии ракет запланировано на ближайшие недели", - указали в Спецтехноэкспорте.

Преимуществом сотрудничества с MKEK называют возможность поставлять высокоточное оружие не только турецким Вооруженным Силам, но и увеличить присутствие украинской продукции на других рынках, которые эксплуатируют танки со 120 мм пушками и активно сотрудничают с турецким ОПК - в частности, это страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Как известно, управляемая ракета "Конус", разработанная ГП "ГККБ "ЛУЧ" для стрельбы из танковых пушек калибра НАТО - 120 мм, способна поражать цель на расстоянии 5 км. Это значительно превышает дальность стрельбы обычных танковых снарядов. Тандемная боевая часть ракеты способна уничтожить динамическую защиту вражеского танка и пробить до 800 мм брони.

Как сообщалось, украинская делегация принимает участие в одной из крупнейших в мире выставок ВВТ - Международной оборонной выставке "IDEF 2019", которая 30 апреля открылась в Стамбуле.