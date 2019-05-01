Скачать
Среда, 01.05.2019
С 1 мая в Украине новая цена на газ для населения
С 1 мая в Украине новая цена на газ для населения
Циклон Valentin: спасатели предупреждает об ухудшении погодных условий
Циклон Valentin: спасатели предупреждает об ухудшении погоды
Зидан сожалеет о возвращении в Реал
Зидан сожалеет о возвращении в Реал
В третьем сезоне "Мира Дикого Запада" сыграет Венсан Кассель
В третьем сезоне "Мира Дикого Запада" сыграет Венсан Кассель

Украина будет поставлять в Турцию стволовые управляемые ракеты

Украина будет поставлять в Турцию стволовые управляемые ракеты
11:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: spetstechnoexport

Новости Бизнеса: Украинское госпредприятие Спецтехноэкспорт в ближайшие недели начнет поставки в Турцию 120-мм ствольных управляемых ракет Конус производства ГП ГККБ ЛУЧ.

Соответствующий контракт был подписан с турецкой государственной корпорацией "Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu" ("MKEK") в рамках Международной оборонной выставки "ИDEF2019" в Стамбуле.

"В течение первого этапа реализации контракта предусмотрены поставки 120 мм управляемых ракет "Конус" и устройств наведения для их интеграции в турецкие основные боевые танки. Впоследствии в результате частичного трансфера технологий украинские управляемые ракеты будут производиться на мощностях MKEK", - пояснили в Спецтехноэкспорте.

Парафирование договора позволило согласовать вопрос стоимости и сроков поставок, а также - другие условия реализации договоренностей. "Завершение процедуры подписания и начало производства экспортной партии ракет запланировано на ближайшие недели", - указали в Спецтехноэкспорте.

Укроборонпром показал новые корпуса для БТР-4: фото и видео

Преимуществом сотрудничества с MKEK называют возможность поставлять высокоточное оружие не только турецким Вооруженным Силам, но и увеличить присутствие украинской продукции на других рынках, которые эксплуатируют танки со 120 мм пушками и активно сотрудничают с турецким ОПК - в частности, это страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Как известно, управляемая ракета "Конус", разработанная ГП "ГККБ "ЛУЧ" для стрельбы из танковых пушек калибра НАТО - 120 мм, способна поражать цель на расстоянии 5 км. Это значительно превышает дальность стрельбы обычных танковых снарядов. Тандемная боевая часть ракеты способна уничтожить динамическую защиту вражеского танка и пробить до 800 мм брони.

Как сообщалось, украинская делегация принимает участие в одной из крупнейших в мире выставок ВВТ - Международной оборонной выставке "IDEF 2019", которая 30 апреля открылась в Стамбуле.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Турция, Спецтехноэкспорт, ИDEF2019, ГП ГККБ ЛУЧ, Стволовые управляемые ракеты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Диетологи рассказали, что есть на завтрак для похудения
02 Зеленский сделал первое заявление после оглашения результатов в ЦИК
03 Порошенко и Зеленский обсудят ужесточение санкций против РФ
04 Красивые поздравления с 1 мая: стихи и открытки
05 Гороскоп на сегодня, 1 мая 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
С 1 мая вводится пеня за долги по коммуналке
С 1 мая вводится пеня за долги по коммуналке
Погода 1 мая: дожди грозы и шквалы накроют Украину
Погода 1 мая: дожди грозы и шквалы накроют Украину
В Японии новый император взошел на престол
В Японии новый император взошел на престол
Google отметил дудлом День труда 2019
Google отметил дудлом День труда 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь