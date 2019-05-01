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Делегация из Украины приняла участие в IDEF-2019: отчет СНБО

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Делегация из Украины приняла участие в IDEF-2019: отчет СНБО
19:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: СНБО

Новости Бизнеса: Украинская делегация приняла участие в международной выставке "IDEF 2019" в Турции.

В Стамбуле украинская делегация во главе с заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергеем Кривоносом приняла участие в Международной выставке оборонной промышленности "IDEF 2019", сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

В рамках рабочего визита в Стамбул С.Кривонос провел встречу с председателем Государственного агентства по вопросам оборонной промышленности Турецкой Республики Исмаилом Демир.

"Обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в оборонной промышленности, проекты, которые уже начали реализовываться, и перспективы расширения сотрудничества и взаимодействия", - рассказал заместитель Секретаря СНБО Украины.

"В первый день работы IDEF-2019 представители ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", входящая в состав ГК "Укроборонпром", подписали контракт с турецкой государственной корпорацией "Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu" на поставку 120-мм ствольных управляемых ракет "Конус" В течение первого этапа реализации контракта предусмотрены поставки этих ракет и устройств для их наведения и интеграции в турецкие основные боевые танки" – подытожили в СНБО.

Ранее сообщалось, украинское госпредприятие Спецтехноэкспорт в ближайшие недели начнет поставки в Турцию 120-мм ствольных управляемых ракет Конус производства ГП ГККБ ЛУЧ.

Соответствующий контракт был подписан с турецкой государственной корпорацией "Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu" ("MKEK") в рамках Международной оборонной выставки "ИDEF2019" в Стамбуле.

"В течение первого этапа реализации контракта предусмотрены поставки 120 мм управляемых ракет "Конус" и устройств наведения для их интеграции в турецкие основные боевые танки. Впоследствии в результате частичного трансфера технологий украинские управляемые ракеты будут производиться на мощностях MKEK", - пояснили в Спецтехноэкспорте.

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Турция, Стамбул, СНБО, Укроборонпром, Сергей Кривонос, IDEF 2019.
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