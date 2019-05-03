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Украинцы постепенно гасят долги за коммуналку

Украинцы постепенно гасят долги за коммуналку
05:34 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Бизнеса: В марте граждане Украины полностью оплатили начисленное за коммуналку.

Население Украины является добросовестным плательщиком предоставленных коммунальных услуг и постепенно гасит долги предыдущих периодов. Объем уплаченных средств в марте 2019 года составил 18 млрд грн.

Об этом сообщает Правительственный портал.

"Как утверждают данные Государственной службы статистики Украины, объем уплаченных средств в марте составил 18 млрд грн, что является 100,9% начисленных за этот период сумм. За поставку электроэнергии уплачено 4 млрд грн, что является 143,9% начисленных сумм", - говорится в сообщении.

При этом в марте средние начисления вместе с электроэнергией на одного владельца лицевого счета составляли 2 296,5 грн.

Напоминаем, в Украине начал действовать закон о жилищно-коммунальных услугах № 2189-VIII. Отныне в случае просрочки оплаты за ЖКУ будут начислять пеню согласно договору, но не более 0,01% от суммы долга за каждый день и не более 100% долга всего.

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Газ, Украинцы, Деньги, Отопление, Свет, Коммуналка.
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