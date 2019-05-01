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С 1 мая вводится пеня за долги по коммуналке

С 1 мая вводится пеня за долги по коммуналке
10:25 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Согласно закону, за каждый день просрочки платежа пеня составит 0,01%, или 3,65% в год.

В Украине начал действовать закон о жилищно-коммунальных услугах № 2189-VIII.

Отныне в случае просрочки оплаты за ЖКУ будут начислять пеню согласно договору, но не более 0,01% от суммы долга за каждый день и не более 100% долга всего.

Пеню будут начислять с первого рабочего дня после крайнего срока оплаты услуг. 

Если государство задержало выплату субсидий или работодатель не платит зарплату и это удалось доказать - пеню не будут начислять.

Согласно закону, электричество и газ будут поставлять исключительно по индивидуальным договорам. Договор о поставке газа будут заключать лишь в случае наличия у потребителя или его поставщика договора о разделе с оператором газораспределительной системы.

С 1 мая в Украине новая цена на газ для населения

Насчет остальных услуг (отопления, поставки холодной и горячей воды, водоотвод, вывоз мусора) пользователи смогут сами решить, подписывать индивидуальные договоры с поставщиком или коллективные (управляющий, глава ОСМД или юрлицо в таком случае представляют интересы потребителей).

При этом одна многоэтажка может выбрать различные модели для услуг - например, индивидуальные договоры для отопления и коллективные - для водоснабжения и водоотведения. Чтобы заключить коллективный договор, нужно установить общедомовой счетчик.

Потребителям дается год, начиная с сегодняшнего дня, чтобы выбрать индивидуальные или коллективные договоры. За этот же период нужно успеть подписать договоры.

Если жители многоэтажки не договорились насчет типа договора, исполнитель заключает индивидуальный договор с каждым потребителем с уточнением, что совладельцы сами организуют техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт за свой счет.

Нынешние договоры о получении коммунальных услуг продолжают действовать, пока не начнется действие новых договоров, заключенных в соответствии с этим законом. Если срок действия договора прекращается в течение следующего года - считается, что он был продлен на тех же условиях, пока не начнет действовать новый.

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В общем электросети и сети газоснабжения внутри дома должен обслуживать тот, кого уполномочили жители - за их деньги. Это должно быть предусмотрено договором об управлении домом.

Исполнители остальных услуг должны согласно договору обслуживать и осуществлять текущий ремонт внутридомовых сетей. А вот капитальный ремонт должны организовывать сами совладельцы жилья, привлекать профессионалов и платить им.

Плата за электро- и газоснабжение включает цену за услугу согласно тарифов и техническое обслуживание и текущий ремонт, если потребители поручили это поставщику.

Если речь идет об остальных услугах - сумма также включает абонплату, предельный размер которой должен определить Кабмин.

Закон устанавливает, что взносы потребителей за установку, обслуживание и замену счетчиков на тепло, горячую и холодную воду включаются в платежек исполнителю, но выносятся отдельной строкой. Если индивидуального счетчика нет или он сломался - высчитывают, сколько потребил дом.

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В документе прописали право потребителя вызвать поставщика для проверки, если он недоволен качеством; право поставщика прекратить поставки из-за долгов потребителя.

Также прописаны процедуры согласования договора между поставщиком и потребителем, информирование о повышении тарифов, сроки плановых перерывов в снабжении или же сроки исправления ситуации в случае аварий.

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ЖКХ, Тарифы, Пеня, Коммунальные платежи, Субсидии.
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