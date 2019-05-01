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Денежная помощь в мае: кто и сколько получит

Денежная помощь в мае: кто и сколько получит
10:10 Сегодня Телеграф kmu.gov.ua Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Министерстве социальной политики рассказали, кто и сколько получит ежегодной помощи до 5 мая.

Министерство социальной политики установило размеры выплат в 2019 году разовой денежной помощи украинцам до 5 мая.

Пресс-служба Минсоцполитики на своем официальном сайте обнародовала список лиц, которые получат денежную помощь.

Кто получит помощь?

– Участники боевых действий.

– Пострадавшие участники Революции достоинства.

– Лица с инвалидностью вследствие войны.

– Участники войны и лица, имеющие особые заслуги перед Родиной.

– Лица, на которых распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защите", а также жертвы нацистских преследований.

В каких размерах предусмотрена денежная помощь?

1) Лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

I группы – 3 850 гривен;

II группы – 3 400 гривен;

III группы – 2 950 гривен;

2) участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей, – 1 295 гривен;

3) лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной – 3 850 гривен;

4) членам семей погибших и женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участникам войны и жертвам нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин, которые не женились во второй раз, – 840 гривен;

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5) участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага – 530 гривен.

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Кабмин, Минсоцполитики, Пенсии, Выплаты, Денежная помощь.
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