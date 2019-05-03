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Украина заработала на малой приватизации 1 миллиард

Украина заработала на малой приватизации 1 миллиард
10:35 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Продажи было проведено 808 аукционов, на которых продано 552 объекта государственной собственности.

С момента старта малой приватизации осенью 2018 года до бюджетов страны всех уровней поступил 1 миллиард гривень.

Об этом в Facebook написал министр Кабинета министров Александр Саенко.

По его словам, за 9 месяцев в системе Prozorro. 

В частности, продажа объектов недвижимого имущества принесла 826 млн грн, имущественных комплексов – 103 миллиона, корпоративных прав – 101 млн.

Также, отметил министр, было продано транспортного оборудования на 29,5 млн, промышленной техники на 10 млн и многое другое.

Саенко рассказал также о рекордах малой приватизации. Так, самый дорогой успешно проданный лот стоил 57 млн грн – это пакет акций "Тернопольского радиозавода" Орион ". Самый дорогой выставленный лот – 50 млн грн за помещение во Львове на площади Рынок общей площадью 481 кв. м.

Гройсман рассказал о доходах от малой приватизации в Украине

Наибольший рост цены – на 80000% – за хозяйственное помещение общей площадью 65 кв. м в Хмельницкой области.

В то же время министр отметил, что большая приватизация "все еще заблокирована судом".

"Это свидетельствует, что прозрачный процесс, который был начат правительством, Министерством экономразвития и торговли, Фондом государственного имущества совместно с нашими международными партнерами точно не всех устраивает", – подчеркнул он.

И назвал "беспрецедентным" случай, когда правительство и Фонд госимущества в результате судебного решения по обеспечению иска лишены возможности начать поиск и привлечение инвестиций в госсектор.

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Приватизация, Кабмин, Александр Саенко, Малая приватизация.
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