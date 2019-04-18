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Гройсман рассказал о доходах от малой приватизации в Украине

Гройсман рассказал о доходах от малой приватизации в Украине
12:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Поступления от малой приватизации с момента ее запуска составили 926 миллионов гривень.

Малая приватизация уже принесла государству 926 млн грн.

Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook.

“За 8 месяцев от момента запуска #МалаПриватизація принесла государству 926 млн грн. На площадке ProZorro.Продажи публично и открыто состоялись 744 аукциона”, - отметил Гройсман.

По его словам, для государства малая приватизация является возможностью привлечь инвесторов, а для бизнеса - шансом на конкурентной основе купить объект для развития своего дела.

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Как сообщалось, 2 января Фонд госимущества утвердил перечень объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2019 году. В него вошли новые объекты и те, которые не успели приватизировать в прошлом году. В целом, это 792 объекта, из которых 48 – пакеты акций, 92 – единые имущественные комплексы, 190 – объекты незавершенного строительства, 402 – отдельное имущество и 59 объектов социально-культурного назначения. В группу малой приватизации входят объекты недвижимости, небольшие предприятия, номинальная стоимость которых не превышает 250 миллионов гривень. Поступления от малой приватизации в Украине в январе-феврале 2019 года составили 150 миллионов гривень.

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Приватизация, Кабмин, Владимир Гройсман, Малая приватизация.
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