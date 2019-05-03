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Данилюк: Мы понимаем, что существует большой риск потери транзита газа

Данилюк: Мы понимаем, что существует большой риск потери транзита газа
14:01 Пт, 3 Май 2019 Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Данилюк подчеркнул, что сохранение транзита российского газа через территорию Украины во многом зависит от позиции США по "Северному потоку-2".

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк считает, что вопрос сохранения транзита газа РФ через территорию Украины во многом зависит от позиции США по строительству российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом он заявил журналистам в Брюсселе.

"Мы понимаем, что существует большой риск потери транзита (газа РФ через территорию Украины - Ред.). Здесь рано сейчас говорить, здесь надо сейчас больше делать, чем мне озвучивать какую-то позицию. Это непростой вопрос. Многое зависит здесь и от позиции американской стороны, позиции относительно "Северного потока-2". Это такой довольно комплексный вопрос, на который обязательно нам нужно найти решение", - сказал Данилюк.

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Как сообщалось ранее, исполнительный директор Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что на трехсторонних переговорах по транзиту газа, которые запланированы на конец мая, Украина совместно с Евросоюзом предложит "Газпрому" забронировать мощности украинской газотранспортной системы на длительное время на 60 млрд куб. м в год.

24 апреля вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович сообщил, что очередной раунд переговоров в формате Украина, Россия и Европейская комиссия о транзите российского газа через Украину после 2019 года может состояться в ближайшие недели.

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Все по теме:

США, Россия, Александр Данилюк, Транзит газа, Владимир Зеленский, Северный поток-2.
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