У Зеленского пообещали ЕС возобновить ответственность за незаконное обогащение

Новости Украины: Возобновление уголовной ответственности за незаконное обогащение - одно из условий МВФ.

Возобновление уголовной ответственности за незаконное обогащение является одним из условий продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ), сообщил советник Владимира Зеленского и экс-министр финансов Александр Данилюк.

"Хочу обратить внимание на то, что это решение (возобновление уголовной ответственности за незаконное обогащение – ред.) должно быть принято в ближайшее время. Это является одним из условий для продолжения успешного сотрудничества с Международным валютным фондом", – сказал А.Данилюк на брифинге в Брюсселе.

По словам советника В.Зеленского по правоохранительной и антикоррупционной политике Руслана Рябошапки, на такой позиции также настаивают европейские партнеры.

"Уголовная ответственность за незаконное обогащение будет возобновлена. Плюс мы предложили дополнительный инструмент, который поможет нивелировать негативный эффект, фактически амнистию незаконно полученных капиталов, которая произошла благородя решению Конституционного суда Украины", – прокомментировал он, отвечая на вопрос журналистов.

Как сообщалось, Конституционный суд Украины по конституционному представлению 59 народных депутатов признал неконституционной ст.368-2 УК о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Такое решение вызвало обеспокоенность МВФ, посольств США и Великобритании.

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который должен был восстановить эту статью в другой редакции.

В свою очередь, народные депутаты подали более 10 альтернативных инициатив.