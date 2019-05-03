Украинцы сократили долги за коммуналку

Новости Бизнеса: Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в марте сократилась на 1,5%.

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в марте 2019 года сократилась на 1,5% к февралю-2019 и составила 62,5 млрд грн (без учета электроэнергии).

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), данные приведены без учета аннексированного Крыма и г. Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Согласно статданным, в целом в марте 2019 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 18 млрд грн, что составило 100,9% начисленной за этот месяц суммы. За снабжение электроэнергией уплачено 4 млрд грн (143,9% начислений за счет погашения задолженностей предыдущих периодов).

Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг в марте-2019 зафиксирован в Закарпатской (128,4% суммы начислений) и Львовской (124,7%) областях, а также в Тернопольской – 119,3%

Наиболее низкий уровень оплаты – в Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской областях (80-94%% суммы начислений), а также Киеве – 90,7%.

По данным Госстата, с начала года с населением заключено 13,2 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 89,3 млн грн. Сумма внесенных платежей, с учетом долгосрочных договоров, составила 52,9 млн грн.

Средние начисления за жилкомуслуги в стране на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт-ч) в марте-2019 составили 2 тыс. 296,5 грн.