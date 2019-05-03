Скачать
Воскресенье, 05.05.2019
Коболев назвал две самые неотложные реформы
Коболев назвал две самые неотложные реформы
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху

Украинцы сократили долги за коммуналку

Украинцы сократили долги за коммуналку
14:33 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в марте сократилась на 1,5%.

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в марте 2019 года сократилась на 1,5% к февралю-2019 и составила 62,5 млрд грн (без учета электроэнергии).

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), данные приведены без учета аннексированного Крыма и г. Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Согласно статданным, в целом в марте 2019 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 18 млрд грн, что составило 100,9% начисленной за этот месяц суммы. За снабжение электроэнергией уплачено 4 млрд грн (143,9% начислений за счет погашения задолженностей предыдущих периодов).

Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг в марте-2019 зафиксирован в Закарпатской (128,4% суммы начислений) и Львовской (124,7%) областях, а также в Тернопольской – 119,3%

Цена газа, штрафы и президент: что ожидает украинцев в мае

Наиболее низкий уровень оплаты – в Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской областях (80-94%% суммы начислений), а также Киеве – 90,7%.

По данным Госстата, с начала года с населением заключено 13,2 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 89,3 млн грн. Сумма внесенных платежей, с учетом долгосрочных договоров, составила 52,9 млн грн.

Средние начисления за жилкомуслуги в стране на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт-ч) в марте-2019 составили 2 тыс. 296,5 грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЖКХ, Тарифы, Долги, Коммуналка, Субсидии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо не смогло обыграть Александрию
02 Ляшко объяснил, почему не приехал на встречу с Зеленским
03 Горбатюк готов возглавить ГПУ
04 Шахтер 5:0 Львов: события матча (Видео)
05 Вятрович об идее проведения инаугурации 19-го мая: Дата крайне неудачная
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Днепре оборвался лифт с людьми
В Днепре оборвался лифт с людьми
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь