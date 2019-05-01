Цена газа, штрафы и президент: что ожидает украинцев в мае

Новости Украины: В последнем месяце весны в Украине произойдет несколько важных изменений в коммунальной, политической, экономической и социальной сферах.

Изменения с 1 мая 2019 и в течение месяца в Украине принесут снижение цены газа для населения, штрафы для владельцев автомобилей с еврономерами, ведение записи визита пациента в электронной системе здравоохранения, украинцы смогут менять номер телефона без смены оператора. Кроме того, в мае состоится инаугурация новоизбранного президента Украины.

Коммуналка

В Украине подешевеет цена газа для населения. Кабмин и Нафтогаз согласовали снижение цены газа для населения с 1 мая на 3,5%. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Нафтогаз уже выполнил поручение правительству и снизил цену на газ на 300 грн за тысячу куб. м., начиная с третьего месяца весны.

С 1 мая за долги по коммуналке будут штрафовать. За несвоевременную уплату платежей потребитель обязан будет уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,01% от суммы долга за каждый день просрочки. Общий размер пени не может превышать 100% общей суммы долга.

На 1 мая запланирован второй этап монетизации субсидий. Выплата субсидий “живыми деньгами” пенсионерам будет проходить в мае. В среднем субсидия деньгами составляет 1680 грн. С 1 мая начнется автоматическое перечисление субсидий на следующий отопительный сезон для 90% льготников.

1 мая истекает предельный срок оборудования коммерческих узлов учета газа системами дистанционной передачи показателей.

Медицина

С мая ведение записи визита пациента в электронной системе здравоохранения для врачей будет обязательным.

В начале пациенты не смогут зайти в свою электронную медицинскую карту, но в планах есть запуск персонального кабинета пациента. При необходимости врач сможет распечатать для пациента консультационное заключение, где будет содержаться причина обращения, диагноз, назначение лечения или направление на дополнительное обследование.

Со второй половины текущего года записи в электронной медкарточке смогут делать специалисты лабораторий, поликлиник и консультативно-диагностических центров, которые начнут работать с Национальной службой здоровья по программе "Бесплатная диагностика". А уже с 2020 года в электронную медкарту смогут вносить информацию больницы.

Образование

20 мая по 12 июля в Украине состоится внешнее независимое оценивание. Его участники имеют возможность сдать тесты по четырем предметам. В общем ВНО будет проходить по одиннадцати учебным предметам.

С 3 по 20 мая будет длиться дополнительный период регистрации на ВНО.

Транспорт и связь

С 1 мая бумажный бланк протокола, подтверждающего успешное прохождение транспортным средством проверки технического состояния, будет выдаваться в комплекте с самоклеящейся меткой радиочастотной идентификации. Владелец транспортного средства обязан закрепить метку справа вверху ветрового стекла, с внутренней стороны.

Это нововведение уменьшит риск фальсификации протоколов ОТК, говорят в Главном сервисном центре МВД. Кроме того, обещают, что таким образом контролирующим органам будет легче проверять, допущено ли определенное транспортное средство к участию в дорожном движении: информацию с метки скоро станет возможно считывать с расстояния с помощью специального технического оборудования.

С мая полицейские начнут штрафовать владельцев автомобилей с еврономерами за нерастаможенные транспортные средства. За управление таким автомобилем будет взыскан штраф 8,5 тыс. грн. А в случае повторного нарушения в течение года штраф составит уже 17 тыс. грн с лишением права управления автомобилем на один год и изъятием авто или без него.

С мая украинцы смогут переносить свой номер при смене оператора. Эта услуга называется MNP (Mobile Number Portability – перенос мобильного номера).

Пользователю нужно зарегистрироваться, предоставив SIM-карту и документы (паспорт, права, налоговый номер и т. п). После этого нужно будет подать заявку оператору. Юридические лица могут подавать групповые заявки на перенос номера. После этого абонент получает новую SIM-карту со старым номером.

Как изменить номер телефона без смены оператора

Новые счета для уплаты ЕСВ

В Государственной казначейской службе Украины сообщили, что со 2 мая будут функционировать новые счета для уплаты ЕСВ, открытые на балансе центрального аппарата Казначейства.

До конца апреля еще возможно использование "старых" счетов по зачислению ЕСВ. А со 2 мая деньги с них будут возвращаться плательщикам, как "невыясненные поступления".

Платить ЕСВ нужно будет по новым реквизитам счетов. Узнать их можно в Государственной фискальной службе и Пенсионном фонде.

Курс доллара и цены на продукты

Экономисты прогнозируют небольшой рост курса доллара, однако больших скачков не ожидается. В связи с этим в Ассоциации поставщиков торговых сетей прогнозируют повышение цен на продукты в мае.

Инаугурация

В мае должна состояться инаугурация новоизбранного президента Украины. По законодательству, войти в свои права главы государства Владимир Зеленский, который, по предварительным данным Центральной избирательной комиссии, побеждает на волеизъявлении, должен до 1 июня.

В команде Зеленского уже заявили, что инаугурация могла бы состояться 19 мая в 19.00 на НСК Олимпийский.