ЦИК объявила результаты выборов: Зеленский избран президентом Украины

Новости Украины: Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила официальные результаты выборов 2019.

Во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей и избран на пост президента Украинского государства, объявили в Центральной избирательной комиссии во вторник.

Соответствующий протокол об итогах голосования зачитала во вторник глава ЦИК Татьяна Слипачук во время объявления официальных результатов второго тура выборов президента Украины.

По данным ЦИК, на выборах 21 апреля за второго кандидата на пост главы государства - пятого президента Украины Петра Порошенко, - проголосовали 24,45% избирателей.

В ходе заседания члены Центризбиркома озвучили результаты голосования со всех областей Украины и заграничного избирательного округа, которые были внесены в итоговый протокол. После этого Т.Слипачук проинформировала, что по состоянию на 30 апреля в Комиссию поступили уведомления от апелляционных судов страны о том, что у них по состоянию на 9.00 вторника на рассмотрении не находятся какие-либо жалобы касательно голосования во втором туре выборов.

Она добавила, что документ одобрен и подписан всеми членами ЦИК, кроме одного – отсутствующей по уважительным причинам Ирины Ефремовой. После этого протокол также подписали уполномоченные представители обоих кандидатов в президенты Украины.

Как сообщалось, повторные выборы президента Украины (второй тур) состоялись 21 апреля. Явка избирателей во время голосования, включая заграничный избирательный округ, составила 61,37%. Своим правом голоса воспользовались 18 млн 491 тыс. 840 граждан Украины, тогда как в списки избирателей на это же время были внесены 29 млн 645 тыс. 358 избирателей.

Согласно законодательству, победителем второго тура выборов президента Украины признается кандидат, набравший большее, чем его оппонент, количество голосов избирателей, которые приняли участие в голосовании. Если же оба кандидата на пост главы государства набирают одинаковое количество голосов, то выборы признаются такими, что не состоялись.

23 апреля Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 100% электронных протоколов (от всех 199 окружных комиссий и загранокруг) сообщила, что во втором туре выборов президента Украины за В.Зеленского проголосовали 73,22% избирателей, тогда как П.Порошенко набрал 24,45% голосов. За В.Зеленского отдали свои голоса 13 млн 541 тыс. 530 избирателей, за П.Порошенко проголосовали 4 млн 522 тыс. 320 граждан. Недействительными признаны 2,31% избирательных бюллетеней.

Согласно данным Центризбиркома В.Зеленский заручился большей поддержкой избирателей в Киеве и во всех областях Украины, кроме Львовской, где П.Порошенко заручился поддержкой 62,79% избирателей, тогда как за его оппонента отдали свои голоса 34,49% украинцев.

На заграничном избирательном округе (101 участок в 72 странах, где проголосовали 59 тыс. 843 украинцев из 448 тыс. 896 внесенных в списки избирателей) большую поддержку получил пятый президент Украины. В общем, по загранокругу за П.Порошенко отдали свои голоса 54,73% (32 тыс. 749 граждан). В.Зеленский же заручился голосами 44,78% (26 тыс. 196 человек) проголосовавших в заграничном округе соответственно. Еще в трех государствах голоса принявших участие в голосовании распределились между кандидатами поровну.

По объявленным оценкам международных и украинских наблюдателей, обнародованным по итогам мониторинга избирательного процесса, повторные выборы президента Украины были свободными и конкурентными, а наличествующие нарушения не повлияют на итоги голосования.

Согласно законодательству, в течение 10 дней со дня голосования (т.е. до 1 мая включительно) ЦИК Украины должна установить результаты выборов президента Украины и составить соответствующий протокол.

Официальным объявлением результатов выборов считается их публикация в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер", что должно произойти в течение пяти дней, то есть до 4 мая включительно.

Согласно постановлению Верховной Рады от сентября 2005 года, день проведения заседания для принесения присяги новоизбранным президентом Украины определяется решением украинского парламента по представлению председателя Верховной Рады. Время торжественного заседания, список гостей и другие организационные вопросы спикер парламента согласовывает с новоизбранным президентом и главой Конституционного суда Украины.

Новоизбранный президент вступает в должность не позднее, чем 30 дней после официального объявления результатов, то есть его инаугурация должна состояться не позднее 3 июня 2019 года. Он должен присягнуть украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады.