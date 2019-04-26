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Пятница, 26.04.2019
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ЦИК официально объявила результаты выборов за границей

ЦИК официально объявила результаты выборов за границей
15:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: ЦИК составила протокол о голосовании за границей и закрыла беспрерывное заседание по принятию протоколов от окружкомов по Украине

 Центральная избирательная комиссия Украина (ЦИК) составила протокол об итогах второго тура голосования на выборах президента Украины 21 апреля в заграничном избирательном округе.

Как сообщает ЦИК в пятницу на странице в соцсети Фейсбук, Комиссия также закрыла беспрерывное заседание по принятию и оглашению протоколов окружных комиссий по всей Украине.

Данное заседание началось 22 апреля, когда ЦИК стала принимать первые бумажные протоколы от окружкомов об итогах выборов президента Украины.

Теперь ЦИК будет обрабатывать те бумажные протоколы ОИК, которые были получены ею 25 и 26 апреля.

Второй тур выборов: ЦИК приняла протоколы от всех окружкомов

Напомним, 25 апреля заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко опроверг обвинения Зеленского в затягивании объявления результатов выборов.

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Все по теме:

ЦИК, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Выборы 2019, Выборы 2019: Второй тур.
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