Президентские выборы 2019: второй тур голосования (онлайн-трансляция)

Новости Украины: В воскресенье, 21 апреля, проходит второй тур голосования на выборах Президента Украины, участки будут работать с 8:00 по 20:00.

В воскресенье, 21 апреля, проходит повторное голосование на очередных выборах Президента Украины. Голосование пройдет на избирательных участках и продлится с 8 до 20 часов по местному времени страны пребывания.

В избирательный бюллетень включены два кандидата, которые по итогам первого тура выборов 31 марта получили наибольшее количество голосов: шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

Для проведения выборов образовано 199 территориальных избирательных округов и один заграничный избирательный округ, а также около 30 тыс. участковых избирательных комиссий. За рубежом будет работать 101 избирательный участок.

В то же время, согласно решению Центральной избирательной комиссии, президентские выборы не будут организовываться и проводиться на территории аннексированного Крыма, а также в 12 из 21 избирательных округах Донецкой области и в 6 округах из 11 в Луганской области. Ориентировочное количество избирателей - более 29 млн граждан. 325 тыс. 604 украинцев воспользовались временным изменением места голосования. 139 украинским общественным организациям предоставлено право иметь официальных наблюдателей во время президентских выборов. Кроме того, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 2700 официальных наблюдателей от 20 международных организаций и 21 иностранного государства.

ЦИК должен установить и объявить результаты повторного голосования на выборах Президента Украины не позднее чем на десятый день со дня такого голосования.

Новоизбранный Президент Украины вступает в должность не позднее, чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов.

21 апреля

8:10 Первый избирательный участок открылся в Австралии 20 апреля в 23:00 по киевскому времени. Голосование продлится до 11:00 21 апреля.

8:06 Избирательные участки открылись в 8:00 и закроются в 20:00.

Дебаты на "Олимпийском"

Кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский вечером 19 апреля прибыли на НСК "Олимпийский" для участия в дебатах.

Дебаты на НСК “Олимпийский” не являются национальными, предусмотренными законодательством, поэтому это является предвыборной агитацией, которая должна оплачиваться штабами кандидатов в Президенты, а не за средства государственного бюджета.

Порошенко vs Зеленский: Главные дебаты страны на НСК "Олимпийский" завершились (полное видео)

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко и кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский перед началом пожали руки и начали дебаты на одной сцене команды В.Зеленского на НСК "Олимпийский". На НСК "Олимпийский" присутствовало более 22 тысяч человек