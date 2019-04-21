Зеленский с супругой проголосовали на избирательном участке

Новости Украины: Около 11:00 на избирательный участок пришел кандидат в президенты Владимир Зеленский.

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский проголосовал во втором туре на выборах президента Украины. Он убежден, что на выборах победит демократии и пообещал пресс-конференцию.

Как передает корреспондент, В.Зеленский пришел голосовать вместе с супругой. Он поздравил журналистов, ожидающих его на участке, с Вербным воскресеньем, пожелал хорошего настроения.

"Сегодня обязательно будет победа украинцев, победа Украины…мы объединили Украину", - сказал В.Зеленский, пообещав, что после объявления результатов проведет брифинг.

"Все будет хорошо. Сделаем это вместе", - сказал кандидат в президенты.

В Украине в воскресенье проходят выборы президента Украины. Во второй тур вышли художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский, выдвинутый партией "Слуга народа", и избранный в 2014 году действующий президент Петр Порошенко.

Явка на выборах в первом туре составила 63,52%.