Выборы 2019: в ЦИК сообщили первые данные о явке избирателей во втором туре

Новости Украины: По данным Центральной избирательной комиссии во втором туре выборов президента Украины на 11:00 проголосовали 7,93% избирателей.

Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 11:00 воскресенья составила 7,93% по данным 4 избирательным округам из 199 по всей стране, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

Как сообщается, уже поступили данные об активности избирателей из 4 округов в Донецкой, Луганской, Харьковской областей и Киева. Общее количество территориальных избирательных округов 199.

Напомним, в воскресенье, 21 апреля, проходит повторное голосование на очередных выборах Президента Украины. Голосование пройдет на избирательных участках и продлится с 8 до 20 часов по местному времени страны пребывания. В избирательный бюллетень включены два кандидата, которые по итогам первого тура выборов 31 марта получили наибольшее количество голосов: шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.