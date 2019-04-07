ЦИК проводит заседание, на котором объявит результаты голосования (Онлайн)

Центральная избирательная комиссия начала заседание, на котором объявит официальные результаты выборов Президента Украины.
Сейчас члены ЦИК отчитываются об итогах первого тура в каждой области Украины, сейчас в частности о результатах голосования в Винницкой и Волынской областях.
Центризбирком 5 апреля получил оригиналы протоколов со всех 199 округов, однако обязал ряд окружных комиссий предоставить уточненные протоколы.
Напомним, 31 марта в Украине состоялся первый тур выборов Президента. По данным ЦИК, явка составила 63,48%.
Шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенконабирают 30,24% и 15,95% голосов избирателей соответственно по итогам обработки100% электронных протоколов Центральной избирательной комиссией.
Как сообщается на электронном табло ЦИК, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,4% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко – 11,6%.
Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 6,9%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 6,04%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,4%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула 4,1%, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 1,6%.
За внефракционного депутата Юрия Тимошенко проголосовали 0,62%, за кандидата от "Украинского объединения патриотов – "Укроп" Александра Шевченко – 0,57%, лидера "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентина Наливайченко поддержали 0,22% избирателей.