Выборы Президента 2019
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Воскресенье, 07.04.2019
ЦИК проводит заседание, на котором объявит результаты голосования (Онлайн)
ЦИК проводит заседание, на котором объявит результаты голосования (Онлайн)
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ЦИК проводит заседание, на котором объявит результаты голосования (Онлайн)

ЦИК проводит заседание, на котором объявит результаты голосования (Онлайн)
13:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: Центральная избирательная комиссия Украины в воскресенье, 7 апреля, проводит заседание, на котором объявит окончательные результаты первого тура выборов.

Центральная избирательная комиссия начала заседание, на котором объявит официальные результаты выборов Президента Украины.

Сейчас члены ЦИК отчитываются об итогах первого тура в каждой области Украины, сейчас в частности о результатах голосования в Винницкой и Волынской областях.

Центризбирком 5 апреля получил оригиналы протоколов со всех 199 округов, однако обязал ряд окружных комиссий предоставить уточненные протоколы.

Напомним, 31 марта в Украине состоялся первый тур выборов Президента. По данным ЦИК, явка составила 63,48%.

Шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенконабирают 30,24% и 15,95% голосов избирателей соответственно по итогам обработки100% электронных протоколов Центральной избирательной комиссией.

Как сообщается на электронном табло ЦИК, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,4% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко – 11,6%.

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 6,9%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 6,04%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,4%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула 4,1%, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 1,6%.

За внефракционного депутата Юрия Тимошенко проголосовали 0,62%, за кандидата от "Украинского объединения патриотов – "Укроп" Александра Шевченко – 0,57%, лидера "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентина Наливайченко поддержали 0,22% избирателей.

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ЦИК Украины, Окончательные результаты, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019.
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