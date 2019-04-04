Гриценко: Больше я на президентские выборы не пойду

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко больше не будет баллотироваться в президенты Украины.
Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".
"Больше я на президентские выборы не пойду. Это точно", - сказал Гриценко.
По словам политика, он вместе со всей своей командой начинает подготовку к парламентским выборам.
Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов с результатами первого тура выборов президента. Во второй тур выходят Владимир Зеленский с поддержкой 30,24% избирателей и Петр Порошенко с 15,95% электоральной поддержки.
Гриценко набрал в первом туре 6.91% голосов.