Гриценко: Больше я на президентские выборы не пойду

Новости Украины: Гриценко впредь не станет баллотироваться на пост президента Украины.

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко больше не будет баллотироваться в президенты Украины.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

"Больше я на президентские выборы не пойду. Это точно", - сказал Гриценко.

По словам политика, он вместе со всей своей командой начинает подготовку к парламентским выборам.

Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов с результатами первого тура выборов президента. Во второй тур выходят Владимир Зеленский с поддержкой 30,24% избирателей и Петр Порошенко с 15,95% электоральной поддержки.

Гриценко набрал в первом туре 6.91% голосов.