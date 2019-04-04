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Гриценко: Больше я на президентские выборы не пойду

Гриценко: Больше я на президентские выборы не пойду
15:39 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины: Гриценко впредь не станет баллотироваться на пост президента Украины.

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко больше не будет баллотироваться в президенты Украины.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

"Больше я на президентские выборы не пойду. Это точно", - сказал Гриценко.

По словам политика, он вместе со всей своей командой начинает подготовку к парламентским выборам. 

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Как сообщалось, Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов с результатами первого тура выборов президента. Во второй тур выходят Владимир Зеленский с поддержкой 30,24% избирателей и Петр Порошенко с 15,95% электоральной поддержки.

Гриценко набрал в первом туре 6.91% голосов.

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Гражданская позиция, Анатолий Гриценко, Выборы 2019.
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