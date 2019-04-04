Выборы Президента 2019
Скачать
Четверг, 04.04.2019
Украина направила ноту РФ с требованием вернуть незаконно удерживаемых украинцев
Украина направила ноту РФ с требованием вернуть незаконно удерживаемых украинцев
В ЦИК о дебатах на "Олимпийском": Будет не теледебаты, а предвыборная агитация
ЦИК: На "Олимпийском" будут не дебаты, а агитация
Сборная Украины поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА
Сборная Украины поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА
"Сумерки": Роберт Паттинсон поделился своим мнением о киносаге
"Сумерки": Роберт Паттинсон поделился своим мнением о киносаге

У Порошенко заявили, что он готов пройти медобследование вместе с Зеленским

У Порошенко заявили, что он готов пройти медобследование вместе с Зеленским
15:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Президент Порошенко в пятницу утром ожидает Зеленского в медпункте "Олимпийского" для дачи анализов.

В 9.00 пятницы баллотирующийся на второй срок президент Украины Петр Порошенко ожидает в медицинской части НСК "Олимпийский" (Киев) кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского для сдачи анализов, заявил спикер избирательного штаба кандидата в президенты Украины П.Порошенко Олег Медведев.

"В рамках подготовки к дебатам Петр Порошенко завтра в 9 утра ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона "Олимпийский", который Зеленский сам избрал для проведения дебатов, для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков", - сказал он на брифинге в четверг днем.

О.Медведев подчеркнул, что это должна быть независимая экспертиза сертифицированных лабораторий.

В ЦИК о дебатах на "Олимпийском": Будет не теледебаты, а предвыборная агитация

Как сообщалось, 31 марта после завершения голосования в первом туре президент Украины П.Порошенко выразил мнение, что перед вторым туром президентских выборов обязательно должны пройти предвыборные дебаты кандидатов. "Выборы - во втором туре. Ключевым элементом должны быть предвыборные дебаты", - сказал П.Порошенко журналистам в воскресенье в Киеве.

НОТУ пригласила кандидатов на пост президента, прошедших во второй тур выборов, принять участие в дебатах. Такое сообщение 1 апреля размещено на ее сайте. Теле- и радиоканалы общественного вещателя могут выступить площадкой для независимой дискуссии кандидатов на равных условиях, заявили инициаторы дебатов.

В.Зеленский 3 апреля призвал П.Порошенко выйти на дебаты на стадион и выполнить ряд выставленных им условий. "Обращаюсь к Петру Порошенко, вызовете меня на дебаты, мечтали, что я сбегу, "отморожусь", спрячусь… нет. Я – это не Вы в 2014 году. Я принимаю вызов, вот мои условия: ожидаю Вас здесь, на НСК "Олимпийский". Дебаты пройдут перед народом Украины, все каналы имеют право транслировать дебаты в прямом эфире, все журналисты имеют право присутствовать" - заявил он в видеообращении в среду вечером на странице в соцсети "Фейсбук".

Ночью 4 апреля П.Порошенко в обнародованном в микроблоге "Твиттер" видеоролике ответил В.Зеленскому об участии в дебатах на НСК "Олимпийском". "Правила дебатов прописаны в законе о выборах Президента, почитайте, пожалуйста. Они могут происходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", - заявил П.Порошенко.

Он также напомнил, что дебаты кандидатов в президенты - это не шоу, но серьезная дискуссия о стратегии развития государства, его ценностей, исторического вектора и приоритетов. А избирательная кампания определяет будущее страны на годы и десятилетия вперед.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Выборы, НСК Олимпийский, ЦИК, Петр Порошенко, МВД Украины, Дебаты, Владимир Зеленский, НОТУ, Второй тур, Выборы 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 До +18° и мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
02 "Даю вам 24 часа": Зеленский вызвал Порошенко на дебаты
03 Порошенко ответил на приглашение Зеленского к дебатам (Видео)
04 Порошенко не будет проводить дебаты с Зеленским на стадионе
05 Слова Столтенберга об Украине вызвали аплодисменты в Конгрессе США
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Не выполнены все условия: У Зеленского отреагировали на согласие Порошенко прийти на дебаты
У Зеленского отреагировали на ответ Порошенко о дебатах
Результаты выборов 2019: ЦИК обработала 100% протоколов
Результаты 2019: ЦИК обработала 100% протоколов
Епифаний поздравил НАТО с 70-летним юбилеем
Епифаний поздравил НАТО с 70-летним юбилеем
Ирина Федишин похвасталась фигурой в купальнике
Ирина Федишин похвасталась фигурой в купальнике
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь