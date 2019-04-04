Порошенко ответил на приглашение Зеленского к дебатам (Видео)

Новости Украины: Петр Порошенко ответил Владимиру Зеленскому: Стадион, так стадион.

Петр Порошенко выступил с обращением к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому по поводу его приглашения к дебатам на НСК "Олимпийский". Видеообращение было обнародовано на странице Петра Порошенко в сети Facebook.

"Избирательная кампания - это событие, которое определяет будущее страны и нации на годы и десятилетия", - отметил глава государства. Он также подчеркнул, что дебаты - это не шоу, которое происходит на стадионе.

"Дебаты - это серьезная дискуссия о стратегии развития страны, о ценностях, об историческом векторе, о приоритетах".

"Правила дебатов прописаны в законе о выборах Президента, почитайте, пожалуйста. Они могут проходить на базе Общественного телевидения с трансляцией по всем телеканалам для десятков миллионов людей. Таковы уж устоявшиеся правила", - подчеркнул Президент.

"Но стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", - завершил Порошенко свое обращение.

Напоминаем, кандидат в президенты Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты перед вторым туром президентских выборов и дал ему 24 часа на решение. Зеленский подчеркнул, что дебаты должны состояться на стадионе "Олимпийский", в присутствии всех желающих журналистов и каналов. На Facebook-странице ЗеКоманды также начали вести обратный отсчет с момента обнародования заявления Зеленского.

Как устанавливает статья 62 Закона о выборах Президента, теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире, продолжительностью не менее 60 минут.

Теледебаты транслируются на Первом Национальном канале Национальной телекомпании Украины и Первом канале Национальной радиокомпании Украины, а также могут бесплатно транслироваться другими каналами вещания. Кандидаты на пост Президента Украины принимают участие в теледебатах лично. В случае отказа одного из кандидатов на пост Президента Украины принять участие в теледебатах или невозможности его участия в них выделенное для теледебатов время предоставляется другому кандидату на пост Президента Украины для проведения предвыборной агитации.