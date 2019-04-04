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Порошенко провел опрос в Telegram о дебатах с Зеленским

Порошенко провел опрос в Telegram о дебатах с Зеленским
01:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины: Петр Порошенко опросил граждан в Telegrame о дебатах на НСК "Олимпийский".

Президент Украины Петр Порошенко провел голосование в своем Telegram-канале в ответ на ультиматум кандидата в президенты Владимира Зеленского относительно дебатов на стадионе НСК "Олимпийский".

"Закон "О выборах Президента Украины" определяет, что "Теледебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19 и 22 часами в прямом эфире. На самом деле вопрос риторический, но как бы поступил ты?", - говорится в сообщении П.Порошенко.

Затем следуют два варианта ответов: "Действовал бы законно" и "Нарушил бы закон".

Напоминаем, кандидат президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский призвал другого кандидата в президенты, действующего главу государства Петра Порошенко выйти на дебаты и выполнить ряд выставленных ним условий.

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НСК Олимпийский, Опрос, Петр Порошенко, Дебаты, Владимир Зеленский, Telegram.
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