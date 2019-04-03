"Даю вам 24 часа": Зеленский вызвал Порошенко на дебаты

Новости Украины: Кандидат и шоумен Владимир Зеленский заявил, что готов к дебатам с действующим президентом Петром Порошенко и поставил ему ряд условий.

Кандидат президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский призвал другого кандидата в президенты, действующего главу государства Петра Порошенко выйти на дебаты и выполнить ряд выставленных ним условий.

"Обращаюсь к Петру Порошенко, вызовете меня на дебаты, мечтали, что я сбегу, "отморожусь", спрячусь… нет. Я – это не Вы в 2014г. Я принимаю вызов, вот мои условия: ожидаю Вас здесь, на НСК "Олимпийский". Дебаты пройдут перед народом Украины, все каналы имеют право транслировать дебаты в прямом эфире, все журналисты имеют право присутствовать, кандидаты должны обязательно пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов…", - заявил в своем обращении В.Зеленский в своем видео-обращении в среду вечером на странице в соцсети Фейсбук.

Третьим условием В.Зеленский назвал, что П.Порошенко должен публично сказать, что "дебаты пройдут не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с ватником, не с малороссом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Владимиром Зелинским".

"Даю вам 24 часа – думайте", - сказал он.

На странице "Команды Зелинского" в соцсети Фейсбук также запущен таймер с обратным отсчетом, на котором уже меньше 24 часов.

31 марта после завершения голосования в первом туре президент Украины П. Порошенко выразил мнение, что перед вторым туром президентских выборов обязательно должны пройти предвыборные дебаты кандидатов.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) пригласила кандидатов на пост президента, прошедших во второй тур выборов, принять участие в дебатах. Такое сообщение 1 апреля размещено на сайте НОТУ.

Теле- и радиоканалы общественного вещателя могут выступить площадкой для независимой дискуссии кандидатов на равных условиях, заявили инициаторы дебатов.

Согласно ст. 62 закона "О выборах президента Украины" дебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19.00 и 22.00 в прямом эфире, их продолжительность не менее 60 минут. Они также могут бесплатно транслироваться на других теле- и радиоканалах. Кандидаты на пост президента Украины принимают участие в теледебатах лично. В случае отказа одного из кандидатов или невозможности его участия в дебатах выделенное для теледебатов время предоставляется его оппоненту, напомнили в НОТУ.

"Общественный вещатель готов к проведению теледебатов в определенном законом порядке и предоставит официальные приглашения для участия в дебатах обоим кандидатам сразу после официального объявления результатов первого тура выборов на пост президента Украины", – говорится в сообщении.