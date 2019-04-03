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Порошенко не будет проводить дебаты с Зеленским на стадионе

Порошенко не будет проводить дебаты с Зеленским на стадионе
21:03 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В "Блоке Петра Порошенко" заявили о нежелании президента проводить дебаты на НСК "Олимпийский".

Президент Украины Петр Порошенко не будет устраивать дебаты с другим кандидатом в президенты Владимиром Зеленским на стадионе в Киеве. Об этом народный депутат от партии "Блок Петра Порошенко" Мария Ионова заявила в эфире Громадського, передает УНН.

"... Президент Порошенко - европеец и он на стадионе не будет встречаться, он будет встречаться в телестудии, где должны нормально, профессионально состояться дебаты ... а на стадион к нему (Зеленскому - ред.) может прийти Павелко (президент Федерации футбола Украины - ред.) и сыграть в футбол", - сказала Ионова.

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Напомним, дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко могут состояться на НСК «Олимпийский» в Киеве. Именно такое условие действующему главе государства поставил начинающий политик.

В НСК Олимпийский отреагировали на предложение провести дебаты между кандидатами в президенты Украины.

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НСК Олимпийский, Петр Порошенко, Дебаты, Мария Ионова, Владимир Зеленский, Дебаты Порошенко с Зеленским.
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