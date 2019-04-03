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В НСК Олимпийский отреагировали на дебаты Порошенко - Зеленский

В НСК Олимпийский отреагировали на дебаты Порошенко - Зеленский
20:38 Сегодня Телеграф

Новости Украины: В НСК Олимпийский отреагировали на предложение провести дебаты между кандидатами в президенты Украины.

Дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко могут состояться на НСК «Олимпийский» в Киеве. Именно такое условие действующему главе государства поставил начинающий политик.

Но государственному предприятию НСК «Олимпийский» не поступало никаких официальных заявок, или проектов соглашений на проведение дебатов между кандидатами в Президенты Украины. Об этом сообщает пресс-служба стадиона.

Предложение одного из кандидатов в президенты провести такие дебаты на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве - является его собственной инициативой. Она не обсуждалась с руководством госпредприятия и не согласовывалось с графиком проведения мероприятий на арене.

В случае поступления соответствующих предложений администрация НСК «Олимпийский» будет рассматривать их в рабочем порядке.

Также в пресс-службе заявили, что НСК «Олимпийский» является аполитичным государственным предприятием и не принимает никакого участия в избирательной кампании какого-либо из кандидатов в Президенты Украины.

Напомним, НСК «Олимпийский» в прошлом году принимал финал Лиги чемпионов УЕФА Реал - Ливерпуль.

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НСК Олимпийский, Петр Порошенко, Новости футбола, Владимир Зеленский.
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