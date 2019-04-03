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Рада не успеет до второго тура обязать кандидатов провести дебаты

Рада не успеет до второго тура обязать кандидатов провести дебаты
14:29 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: В профильном комитете ВР заявили о невозможности до второго тура рассмотреть законопроект, который обяжет кандидатов в президенты участвовать в теледебатах.

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец заявляет о невозможности до второго тура президентских выборов рассмотреть законопроект, который обяжет кандидатов участвовать в теледебатах.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту.

Емец напомнил, что ”сейчас в Верховной Раде рассматривается закон о языке. Пока он не будет рассмотрен, ни один другой закон рассматриваться не будет... Любая регистрация любых законов, касающихся избирательного процесса, - это либо фикция и профанация, либо это будет касаться только следующих выборов, потому что до завершения этих выборов ни один другой закон рассматриваться не будет”.

По словам депутата, регистрация соответствующих законопроектов точно не имеет целью их принятия.

”Скорее всего, это делается просто для пиара... Такой закон требует обсуждения и анализа рисков, если будут снимать кандидатов, которые не дошли до дебатов. Почему они не пришли? Их остановила полиция на дороге или спустило колесо и им не удалось купить билет на самолет, потому что авиакомпания отказалась эти билеты продавать - и поэтому кандидата снимать с выборов. Такой внешний анализ свидетельствует о возможности манипуляций”, - отметил Емец.

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Он отметил, что до принятия любого закона, который предусматривает возможность снятия кандидата с выборов, должны быть проанализированы все риски.

”В этом законе риски не проанализированы. В любом случае нужно обсуждение”, - заявил он.

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”Я квалифицированно говорю, что сегодня регламент не позволяет перейти к рассмотрению любого другого закона, пока мы не завершим закон о языке. Позиция, озвученная коллегами по коалиции, заключается в том, что закон о языке будет рассматриваться и приниматься решения уже после президентских выборов”, - заявил Емец.

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Верховная Рада, Дебаты, Теледебаты, Леонид Емец, Выборы 2019.
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