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В ЦИК обработали 99,88%: Зеленский опережает Порошенко почти на 2,7 миллионов голосов

В ЦИК обработали 99,88%: Зеленский опережает Порошенко почти на 2,7 миллионов голосов
07:33 Сегодня Телеграф Фото: Полиция

Новости Украины: ЦИК обработала 99,88% протоколов: у Зеленского - 30,23%, Порошенко - 15,95%, Тимошенко - 13,39%

Центральная избирательная комиссия обработала 99,88% протоколов с результатами голосования на выборах президента Украины.

Онлайн-статистика подсчета голосов избирателей ведется на сайте ЦИК.

Фото: ЦИК

- шоумен Владимир Зеленский - 30,23%

- действующий глава государства Петр Порошенко - 15,95%

- лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко - 13,39%

- кандидат от Оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко - 11,67%

- лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко - 6,91%,

- экс-глава СБУ Игорь Смешко - 6,04%,

- лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 5,47%,

- кандидат от партии Оппозиционный блок Александр Вилкул - 4,15%,

- представитель партии Свобода Руслан Кошулинский - 1,62%.

Другие кандидаты набирают менее 1% голосов избирателей.

После обработки 99,81% протоколов у Зеленского было 30,22%; Порошенко - 15,95%; Тимошенко - 13,39%.

Выборы Президента Украины 2019: результаты голосования

Разрыв между Зеленским и Порошенко сохраняется в пределах 14%. По результатам обработки 98,81% бюллетеней разрыв составлял 14,27%. Сейчас этот показатель составляет 14,28%.

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Выборы, ЦИК, Петр Порошенко, Выборы президента, Владимир Зеленский, Выборы 2019.
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