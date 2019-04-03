В ЦИК обработали 99,88%: Зеленский опережает Порошенко почти на 2,7 миллионов голосов

Центральная избирательная комиссия обработала 99,88% протоколов с результатами голосования на выборах президента Украины.
Онлайн-статистика подсчета голосов избирателей ведется на сайте ЦИК.
Фото: ЦИК
- шоумен Владимир Зеленский - 30,23%
- действующий глава государства Петр Порошенко - 15,95%
- лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко - 13,39%
- кандидат от Оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко - 11,67%
- лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко - 6,91%,
- экс-глава СБУ Игорь Смешко - 6,04%,
- лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 5,47%,
- кандидат от партии Оппозиционный блок Александр Вилкул - 4,15%,
- представитель партии Свобода Руслан Кошулинский - 1,62%.
Другие кандидаты набирают менее 1% голосов избирателей.
После обработки 99,81% протоколов у Зеленского было 30,22%; Порошенко - 15,95%; Тимошенко - 13,39%.
Разрыв между Зеленским и Порошенко сохраняется в пределах 14%. По результатам обработки 98,81% бюллетеней разрыв составлял 14,27%. Сейчас этот показатель составляет 14,28%.