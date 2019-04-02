Выборы Президента Украины 2019: результаты голосования

Новости Украины: По результатам подсчета 97% протоколов, во второй тур выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

В Украине проходит подсчет голосов по результатам первого тура выборов президента. В избирательных бюллетенях были фамилии 39 кандидатов, в избирательные списки внесено свыше 35,6 млн граждан Украины, из них место голосования сменили более 315 тыс. человек, что позволило проголосовать не по месту прописки.

Исходя из данных ЦИК, которые постоянно обновляются, во второй тур выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

2 апреля

4:49 Полтавская область стала первой, где обработали 100% протоколов на выборах президента Украины 2019 в первом туре.

02:06 Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,23% и 15,92% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 97,1% протоколов.

1 апреля

22:33 Центральная избирательная комиссия обновила 95,59% электронных протоколов. Так, во второй тур президентских выборов в Украине выходят Владимир Зеленский с 30,22% голосов избирателей и действующий глава государства Петр Порошенко с 15,93%голосов. На третьем месте с результатом 13,40% голосов Юлия Тимошенко.

Первая десятка кандидатов в президенты Украины и их результаты выглядят так:

Владимир Зеленский – 30,22%

Петр Порошенко – 15,93%

Юлия Тимошенко – 13,40%

Юрий Бойко – 11,60%

Анатолий Гриценко – 6,95%

Игорь Смешко – 6,02%

Олег Ляшко – 5,47%

Александр Вилкул – 4,18%

Руслан Кошулинский – 1,64%

Юрий Тимошенко – 0,62%

21:30 В Европейском Союзе оценивают, что голосование в первом туре президентских выборов, который состоялся в Украине 31 марта, было хорошо организовано, прошло прозрачно и эффективно.

20:09 Центризбирком уже принял три протокола с мокрыми печатями от окружных избирательных комиссий (№ 51, № 146, № 213)

18:53 В российском МИД считают, что нынешняя избирательная кампания в Украине "имеет все шансы войти в историю как самая грубая, грязная и ожесточенная".

18:45 Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,26% и 15,99% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 90,08% протоколов Центральной избирательной комиссией.

18:26 Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) приглашает кандидатов на пост президента Украины, прошедших во второй тур выборов, принять участие в дебатах.

18:25 Количество украинцев, которые проголосовали на заграничных избирательных участках в первом туре выборов президента, в этом году уменьшилось примерно на 20 тысяч по сравнению с выборами президента в 2014 году.

Как мир отреагировал на выборы президента Украины

Реакция США

"Несмотря на то, что могут быть отдельные проблемы, в целом все указывает на то, что это – демократические выборы", – заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"С другой стороны, чтобы обеспечить успешные демократические выборы, необходимо, чтобы они были честными. Для этого нужно быть уверенными, что это реальные голоса и что люди, которые проголосовали, – это реальные избиратели", – добавил он.

Волкер надеется на активизацию работы по Минским соглашениям после избрания нового президента Украины.

"Я надеюсь, что выборы украинского президента откроют новые возможности для урегулирования, и мы увидим дополнительные усилия в этом направлении",– заявил представитель США.

Реакция ЕС

В Евросоюзе же ничего не хотят комментировать до отчета Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), пишет "Европейская правда".

"Мы очень тщательно наблюдаем за президентскими выборами в Украине и ожидаем предварительную оценку Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), который будет опубликован сегодня после обеда, и мы планируем реагировать уже тогда. БДИПЧ ОБСЕ направило значительное количество наблюдателей в страну, и это то, что мы будем учитывать, реагируя", – отметила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

Реакция Канады

В Канадской Миссии Наблюдения CANADEM заявили, что выборы в Украине состоялись свободно и честно, передает "Украинская правда".

"Выборы были проведены честно, свободно. И они таким образом развивают доверие населения к демократическим процессам. Люди знают, что их голос будет учтен, и демократические процессы будут усилены. Избирательноая среда была конкурентной, и явка 63% – это такой показатель, которого хотели бы достичь много развитых демократий в мире",– прокомментировал председатель Комиссии Ллойд Аксуорти.

Реакция ПАСЕ и ПА НАТО

Представитель группы наблюдателей за выборами от Парламентской Ассамблеи Совета Европы Март ван де Вен заявил, что избирательный процесс в Украине было организован на высоком уровне и без ограничений для участников процесса.

Он добавил, что одновременно среди претендентов на должность главы Украинского государства были также и технические кандидаты, "не способствует демократии".

В свою очередь представитель Парламентской Ассамблеи НАТО Михал Щерба выразил убеждение, что "Украина идет по пути демократических перемен".

"ПА НАТО едина в том, чтобы поддержать все попытки Украины для того, чтобы получить независимость и в борьбе с российской агрессией", – добавил он.

Выборы в Украине должны быть справедливыми и свободными, комментировать результаты пока рано, заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Я думаю, что важно, чтобы эти выборы проводились в справедливой и свободной манере", - сказал он, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.

Й.Столтенберг отметил, что теперь следует дождаться результатов второго тура выборов.

Реакция ОБСЕ

В ОБСЕ уже признали законность первого тура президентских выборов в Украине. Почетный президент парламентской ассамблеи Илка Канерва отметил, что граждане имели возможность свободного волеизъявления, а сами выборы назвал конкурентно-способными.

Он признал положительную работу реестра избирателей, хотя и сказал, что были некоторые проблемы в день голосования. По его словам, нарушения в целом не повлияют на результат.

17:27 Системных нарушений в ходе первого тура голосования на президентских выборах в Украине не было, уровень безопасности был беспрецедентным, заявляет министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

16:10 В Миссии ОБСЕ заявили, что выборы в Украине проходили свободно и на конкурентной основе

14:42 Кандидат в президенты Украины, представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко помог действующему главе государства Петру Порошенко выйти по второй тур президентских выборов, считает глава политсовета партии "Оппозиционный блок" Борис Колесников.

"Прохождение Порошенко во второй тур – это прямая заслуга Юрия Анатольевича Бойко. Все остальное – это сказки венского леса", - сказал Б.Колесников в интервью.

13:48 Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,40% и 16,10% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 76,45% протоколов Центральной избирательной комиссией.

Как сообщается на сайте ЦИК, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,22% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 11,52%.

13:37 В штабе Зеленского опровергли слухи об объединении с “Батькивщиной” и о назначении премьер-министром Украины Юлии Тимошенко, если в президентской гонке победит кандидат в Президенты Украины Владимир Зеленский.

“О каком премьерстве (Юлии Тимошенко — ред.) мы можем сейчас говорить, если премьерство — это, в первую очередь, соглашение и коалиция в Верховной Раде. При всем уважении, но у Юлии Владимировны не хватает “штыков”. А партия “Слуга народа” в большом объеме появится только осенью”, - заявил Разумков.

12:28 Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заверила, что минувшая ночь подсчета голосов на президентских выборах, как и день голосования, прошла спокойно, без системных нарушений.

В то же время председатель ЦИК отметила, что сейчас уже очевидно, что будет второй тур выборов и перед Центризбиркомом стоит "амбициозная задача" в короткие сроки подвести итоги первого тура и подписать протокол о назначении повторного голосования на президентских выборах на 21 апреля.

12:20 Обработано 70,03% бюллетеней. Результаты следующие: лидирует Владимир Зеленский, за него свои голоса отдали 30,45% избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 16,19%.

Юлия Тимошенко набирает 13,15%, Юрий Бойко - 11,55%, Анатолий Гриценко – 7,05%, Игорь Смешко – 5,96%, Олег Ляшко – 5,17%. Кроме того, Александра Вилкула поддержали 4,31% избирателей, Руслана Кошулинского - 1,65%. Другие кандидаты набирают менее 1%.

11:54 Выборы президента Украины 31 марта прошли без системных нарушений, но имеют место проблемы организационного характера, отмечают в предвыборном штабе кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского.

"Системных нарушений, которые могли бы повлиять на результат голосования, мы не зафиксировали", - сказал главный юрист штаба В.Зеленского Вадим Галайчук на брифинге в понедельник в Киеве.

Он отметил, что фиксируемые нарушения носят, в основном, организационный характер.

11:37 Параллельный подсчет голосов "Опоры": Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский на выборах президента Украины набирает 30,1% голосов избирателей, действующий глава государства Петр Порошенко – 15,7%, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 13,3%

10:06 Опросы тех, кто уже проголосовал, и данные обработанных бюллетеней свидетельствуют о том, что ни один из кандидатов не набирает 50% голосов и больше. Если такой результат сохранится до окончания подсчетов, Украину ожидает второй тур президентских выборов.

Поэтому ожидается, что второй тур, в котором будут участвовать два претендента, набравших наибольшее количество "за", состоится 21 апреля.

10:05 Первый тур выборов Президента Украины прошел в Канаде спокойно и слаженно, несмотря на угрозу провокаций. Об этом рассказал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Всего на трех участках в Канаде (в Торонто, Оттаве и Эдмонтоне) проголосовал 1391 украинец, что составляет около 20% от всех внесенных в списки избирателей. В первом туре президентских выборов на всех трех избирательных участках в Канаде победу одержал действующий глава государства Петр Порошенко. Он одержал поддержку в почти 50%.

9:53 После обработки 57,46% бюллетеней, Владимир Зеленский набирает 30,28% голосов избирателей, а Петр Порошенко набирает 16,49%.

8:17 Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 45,77% протоколов огласила, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набирает 30,16% голосов избирателей и вместе с действующим главой государства Петром Порошенко, набирающим 16,69%, выходит во второй тур выборов.

07:17 Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко выходят во второй тур выборов, набирая 30,23% и 16,65% голосов избирателей. Такие данные огласила ЦИК после обработки 40,21% протоколов.

06:34 Центральная избирательная комиссия по состоянию на 06.30 обработала 37.50% протоколов в электронном виде на выборах Президента Украины.

05:49 На заграничном избирательном округе по итогам обработки 73% бюллетеней лидируют Порошенко и Зеленский

05:14 Советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что во время проведения первого тура выборов поступило 2199 жалоб о нарушениях.

04:48 Центральная избирательная комиссия на этот час обработала 25,01% протоколов в электронном виде на выборах Президента Украины.

04:32 Явка избирателей на выборах президента Украины составила 63,52% по данным со всех 199 избирательных округов по стране, сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

Менее 60% явка зафиксирована в Донецкой (59,51%), Закарпатской (46,99%), Луганской (56,76%), Одесской (58,44%), Херсонской (57,65%), Черновицкой (56,07%) областях.

Менее средней явка была также в Ивано-Франковской (61,83%), Кировоградской (61,96%), Николаевской (60,2%) и Черкасской (63,14%) областях.

Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).

04:28 В голосовании на выборах президента Украины не участвовали более 10 млн избирателей.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Центральной избирательной комиссии. Так, по данным ЦИК, количество избирателей, внесенных в список, составило 29 млн 468 тыс. 783 человек.

03:50 Разглашение тайны голосования было самым массовым нарушением во время нынешних выборов президента.

03:40 Участковая комиссия заграничного округа в столице Беларуси Минске завершила подсчет голосов, наибольшую поддержку получил шоумен Владимир Зеленский.

03:03 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что первый тур президентских выборов засвидетельствовал демократичность волеизъявления, во втором туре нельзя допустить разочарования.

02:44 Центральная избирательная комиссия обработала 11.07% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах президента.

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 29.79% и 16.72% голосов избирателей соответственно, сообщает Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 11.07% протоколов.

02:05 Явка избирателей на выборах президента Украины составила 63,48% по данным 198 избирательных округов по всей стране, сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

01:38 На станции "Академик Вернадский" в Антарктиде лидером президентской гонки стал действующий руководитель Украины Петр Порошенко.

По данным общественной сети "Опора", за Петра Порошенко проголосовали 19 граждан, Владимира Зеленского поддержали 5, а Анатолия Гриценко – 3 избирателя.

00:43 Порошенко говорит, что если кто-то уклоняется от дебатов, это значит, что ему нечего сказать, а Зеленский говорит, что он к этому готов.

00:31 За неделю почти тысяча обращений о нарушениях прав избирателей поступила на "горячую" линию омбудсмена Денисовой

00:10 ЦИК обработала 0,54% протоколов: лидируют Зеленский, Тимошенко и Порошенко.

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко (лидер ВО "Батькивщина") и Петр Порошенко (действующий глава государства) набирают 28,51%, 18,03% и 16,94% голосов избирателей соответственно, сообщает Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 0,54% протоколов.

00:07 Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко подал в Центральную избирательную комиссию жалобу на несвоевременную передачу окружными комиссиями данных по явке избирателей на выборах главы государства.

31 марта

23:53 В Центральной избирательной комиссии Украины констатируют, что созданные специальные участки для голосования военнослужащих в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе позволили реализовать свое избирательное право украинским военнослужащим, выполняющим свой долг.

23:23 Вечером в воскресенье, 31 марта, к зданию Центральной избирательной комиссии в Киеве стянули дополнительные силы Национальной гвардии Украины.

23:14 Центральная избирательная комиссия обнародовала данные первых обработанных 0,11% протоколов с результатами голосования на выборах президента Украины.

Согласно этим данным, за Петра Порошенко отдали свой голос 919 избирателя, за Владимира Зеленского – 717, Юлию Тимошенко – 447, Анатолия Гриценко – 244 ,Олега Ляшко – 162, Юрия Бойко – 126.

22:11 На второй тур выборов те, кто будут голосовать не по месту регистрации, должны будут повторно сменить место голосования. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко.

22:01 Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко рассказал о своих предпочтениях во втором туре президентских выборов.

21:44 Голосование на избирательном участке при посольстве Украины в Польше продлили как минимум на полчаса, сообщил секретарь комиссии данного участка Александр Пустовый.

21:37 В Министерстве внутренних дел отметили, что день голосования на выборах президента Украины в целом прошел спокойно, без серьезных правонарушений.

21:30 Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 21:00 составила 66%, сообщил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко.

21:13 Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко призвала избирателей и свою команду не признавать результаты экзит-полов, назвав их инструментом манипуляции.

21:00 Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил украинцев за активное голосование на выборах главы государства и подчеркнул, что выборы прошли честно.

20:40 Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал результаты экзит-полов, по данным которых он лидирует в президентской гонке.

20:00 Национальный экзит-пол опубликовал данные по состоянию на 18:00 относительно голосования на президентских выборах 2019 года.

19:30 Молодых людей спортивного телосложения под зданием Центральной избирательной комиссии стало больше, ситуация остается спокойной. Количество молодых людей увеличилось вдвое - теперь их более 250. Здание Центральной избирательной комиссии усиленно охраняют правоохранители, неподалеку стоят автобусы с нацгвардийцами.

18:57 В венгроязычных селах Закарпатья пожаловались на отсутствие венгерского языка в бюллетенях на президентских выборах.

18:20 По состоянию на 18.00 воскресенья в Национальную полицию Украины поступило 1612 заявлений и сообщений о правонарушениях в ходе очередных выборов президента страны, сообщает пресс-служба МВД Украины.

18:00 На станции "Академик Вернадский" в Антарктиде завершилось голосование на выборах президента, которое длилось всего час. Голосование на украинской антарктической станции началось 31 марта в 8:00 по местному аргентинскому времени (14:00 по Киеву), и закончилось через час.

17:24 В центре Киева на площади возле Центральной избирательной комиссии во время выборов президента Украины 2019 собрались крепкие молодые парни.

"На данный момент не чувствуем никакого давления, работаем в штатном режиме, готовы работать круглосуточно для того, чтобы как можно быстрее установить результаты выборов", - подчеркнула секретарь ЦИК Наталья Бернацкая,

16:30 В Центральной избирательной комиссии сообщают, что по состоянию на 16.30 воскресенья никаких системных нарушений в ходе голосования на очередных выборах президента Украины не зафиксировано.

Есть единичные случаи фотофиксации бюллетеней, подвоза граждан к избирательным участкам, "но в целом выборы проходят в стандартном режиме".

16:05 Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 15:00 воскресенья составила 45,12% по данным 23 избирательных округов из 199 по всей стране.

В Винницкой области явка составила 43,24%, Днепропетровской - 47,14%, Донецкой - 44,54%, Житомирской - 46,31%, Киевской - 45,53%, Луганской - 42,03%, Львовской - 34,18%.

Полтавская область показала яку 47,54%, Сумская - 48,79%, Тернопольская - 40,88%, Харьковская– 44,61%, Черниговская 47,01%, Киев - 44,21%.

16:05 В Соединенных Штатах Америки в Вашингтоне открылся заграничный избирательный участок №900089.

В частности, там указано, что первыми избирателями были двое, парень и девушка, которым недавно исполнилось 18.

14:48 "Мы сделали проверку и по результатам проверки установили, что она есть в списках избирательного участка №800017 под номером 1269. Поэтому мы можем пригласить еще раз Юлию Владимировну на участок проголосовать, она есть в списке", - сказал заместитель главы ЦИК Олег Конопольский на брифинге в воскресенье.

Как сообщает "Радио Свобода", жене Гриценко уже сообщили о том, что ее фамилия нашлось в списках, и она смогла проголосовать.

"Юлия Мостовая, жена Анатолия Гриценко, не смогла проголосовать, поскольку не нашли в списке. Через некоторое время наблюдатели сообщили в частности нам, журналистам, о том, что все-таки нашли Юлию Мостовую, и ей тоже сообщили о том, что она есть в списке. И вот она пришла для того, чтобы сделать свой выбор", - говорится в сообщении.

14:24 Правоохранители дадут правовую оценку действиям кандидата в президенты Олега Ляшко, который во время голосования продемонстрировал журналистам собственный заполненный бюллетень.

Законом прямо запрещается публичная демонстрация "птички", написанной в бюллетене избирателем. Нарушение этой нормы закона также может повлечь за собой ответственность до трех лет лишения свободы.

14:09 Завершилось голосование на выборах президента Украины на избирательном участке в Австралии (г.Канберра), проголосовали 125 человек из 1737 включенных в список избирателей.

"Первыми закончили голосование на очередных выборах президента Украины граждане Украины на заграничном избирательном участке №900001, который расположен на территории посольства Украины в Австралии (город Канберра). Здесь голосование началось по киевскому времени в 23:00 30 марта и закончилось в 12:00 31 марта", - сообщает пресс-служба ЦИК в воскресенье.

13:43 Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко проголосовал на выборах, однако его жена – главный редактор еженедельника "Зеркало недели. Украина" Юлия Мостовая, не смогла проголосовать из-за отсутствия ее фамилии в списке избирателей.

По словам Юлии Мостовой, она всю жизнь была прописана и голосовала на одном участке. Еще три дня назад ее имя в реестре избирателей было.

13:25 В Черниговской области избиратель пытался поджечь избирательный участок. Инцидент произошел на участке №740089, расположенном в поселке городского типа Борзна в доме культуры. Мужчина пришел на участок с канистрой горючего и пытался поджечь урны для голосования.

Его задержали члены УИК и наблюдатели. Они также вызвали полицию и передали правонарушителя полицейским. По информации, он находился в состоянии алкогольного опъянения.

13:09 Президент Украины, кандидат на пост главы государства, Петр Порошенко проголосовал на президентских выборах. Он проголосовал на избирательном участке в Печерском районе Киева.

Глава государства прибыл на избирательный участок с семьей, в частности, с женой Мариной, дочерьми и семьей старшего сына.

"Я проголосовал за Украину", - сказал Порошенко журналистам.

Он пообщался с людьми, которые присутствовали на избирательном участке.

12:18 Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 11:00 воскресенья составила 16,08% по данным 81 избирательного округа из 199 по всей стране.

12:07 Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский с супругой Еленой проголосовали на выборах главы государства в колледже морского, речного флота Киевской государственной академии водного транспорта им.гетмана П.Конашевича-Сагайдачного.

"Сегодня у нас начало новой жизни в нашей стране, я так думаю. Начинается новая жизнь, нормальная, без коррупции, без взяток", - сказал В.Зеленский журналистам.

Кандидат в президенты также отметил, что он и его команда верят в победу.

11:57 Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук на брифинге заявила, что в Украине не открылся один избирательный участок. Он находится в городе Измаил, Одесской области. Там штамп-печать участка не отвечает образцу, который был отправлен для изготовления. Этот вопрос будет решен на заседании комиссии.

11:33 Общественная организация "Комитет избирателей Украины" (КИУ) заявила, что кандидат в президенты Украины, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко нарушил тайну голосования.

Во время голосования на одном из участков кандидат на пост президента Украины Олег Ляшко продемонстрировал в присутствии телекамер и избирателей бюллетень с результатами своего волеизъявления.

В организации напомнили, что в соответствии со ст.7 закона "О выборах президента Украины" голосования на выборах президента является тайным.

11:06 Лидер партии ВО "Батькивщина", кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко с супругом Александром проголосовали на выборах президента Украины в Киеве на Подоле.

Ее также сопровождали члены ее команды.

10:17 Уже поступили 25 заявлений о нарушениях во время голосования на выборах президента: в Закарпатской области - 4, Кировоградской - 3, Винницкой, Сумской, Запорожской, Луганской - по 2, Киевской, Одесской, Черкасской - по 1 и в городе Киеве – 7", - сообщает МВД на странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

По информации правоохранителей, 7 фактов связаны с незаконной агитацией, два – фотографирование бюллетеней (в Кировоградской области); по одному факту - подкуп избирателя (в Закарпатской области) и попытка вынос бюллетеня с участка (в Житомирской области).

10:01 Мэр Киева Виталий Кличко у себя на странице в Facebook опубликовал фотографию, под которой написал, что поехал голосовать на выборах президента.

Примечательно, что мэр Киева поехал на избирательный участок на велосипеде после тренировки. Отмечается, что избирательный участок находится в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна.

Согласно закону "О выборах президента Украины" право голоса имеют граждане Украины, которым на момент выборов исполнилось 18 лет. Верхняя возрастная черта законом не предусмотрена.

Первой страной, где стартовало голосование на выборах президента Украины, стала Австралия. Выборы стартовали на зарубежном избирательном участке в Австралии в 23:00 по киевскому времени в субботу, 30 марта.

Где можно проголосовать?

Для проведения выборов создано 199 избирательных округов на всей территории Украины (ориентировочно 29888 избирательных участков), за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Ориентировочное количество избирателей на этих участках по состоянию на 30 марта составляет 29 млн 789 тыс. 643 избирателя. 315 тыс. 725 украинцев воспользовались правом изменить постоянное место голосования без смены избирательного адреса.

101 избирательный участок создан в заграничном избирательном округе. ЦИК передала 424 тыс. 341 бюллетень для голосования на выборах на этих участках.

Также ЦИК образовала в исключительном порядке 80 специальных избирательных участков на территории воинских частей. Ожидается, что около 47 тыс. военнослужащих, которые выполняют задачи в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе, смогут проголосовать на спецучастках.

Для наблюдения за выборами ЦИК зарегистрировала 2344 международных официальных наблюдателя от 19 международных организаций и 17 иностранных государств. За выборами президента будут наблюдать 89622 наблюдателя от общественных организаций, большое количество наблюдателей от кандидатов в президенты, особенно от П.Порошенко, Ю.Тимошенко, О.Ляшко, А.Гриценко, Ю.Бойко, А.Вилкула и Р.Кошулинского, и наблюдатели от 9 политических партий.

Как проголосовать на выборах

1. Избирательные участки сегодня, 31 марта, будут работать с 8:00 до 20:00. За 5 минут до 20:00 глава участковой избирательной комиссии сообщает о том, что голосование заканчивается. Те граждане, которые в 20:00 находятся на избирательном участке, имеют право отдать свой голос.

3. Чтобы получить бюллетень и проголосовать, на избирательном участке нужно предъявить документ. Один из членов избирательной комиссии проверит этот документ и наличие избирателя в списке. Второй - распишется на контрольном талоне бюллетеня и оторвет его. На том же талоне подпись должен поставить и сам избиратель.

4. Далее избиратель с бюллетенем идет в кабинку для голосования. Там он должен находится один. Исключение - человек с физическими недостатками, который не может заполнить бюллетень самостоятельно. Также в кабинке запрещено фотографировать и снимать видео.

5. В бюллетене в алфавитном порядке перечислены кандидаты (фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства, место работы). Чтобы отдать свой голос за кандидата, нужно напротив его фамилии в пустом квадратике поставить плюсик, галочку, или другую отметку.

6. Если избиратель допустил ошибку при заполнении бюллетеня, он может обратится к члену избирательной комиссии с просьбой выдать ему другой. Новый бюллетень можно получить только один раз и только в обмен на испорченный.

7. Если избиратель поставит больше одной отметки или не поставит ее вообще, то такой бюллетень считается недействительным.

Безопасность голосования граждан Украины на выборах Президента 31 марта будут обеспечивать 135,4 тысячи правоохранителей.

Когда ждать первых результатов?

Окружные территориальные комиссии должны до 5 апреля включительно установить результаты голосования в пределах территориальных избирательных округов.

В течение 10 дней со дня голосования (до 10 апреля включительно) ЦИК должна установить результаты выборов и составить соответствующий протокол. Если ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов, то ЦИК обращается к Верховной Раде с представлением о назначении повторных выборов президента Украины, которые назначаются ЦИК на третье воскресенье после дня выборов (21 апреля).