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Выборы 2019: Тимошенко уже отдала свой голос на Подоле

Выборы 2019: Тимошенко уже отдала свой голос на Подоле
11:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Лидер партии ВО "Батькивщина", кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко уже проголосовала на Подоле, ее также сопровождали члены команды и супруг.

Лидер партии ВО "Батькивщина", кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко с супругом Александром проголосовали на выборах президента Украины в Киеве на Подоле.

Ее также сопровождали члены ее команды.

"Вы знаете, что сегодня Украина перевела часы вперёд на весеннее время. Верю, что так же мы делаем шаг вперёд к успешной, цветущей, европейской Украине. Я верю, что сегодня начинается новое историческое продвижение Украины к миру, процветанию, счастью каждого человека", - сказала она после того, как бросила бюллетень в урну.

В свою очередь супруг лидера "Батькивщины" провел аналогию со Словакией, где на президентских выборах победила женщина, и добавил, что в Украине должно быть так же.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.

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Юлия Тимошенко, Кандидат в Президенты Украины, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019, Проголосовала.
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