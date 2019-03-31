Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция

Новости Украины: Проголосовать на выборах Президента Украины смогут граждане Украины старше 18 лет на избирательных участках с 8:00 до 20:00.

В воскресенье, 31 марта, в Украине проходит первый тур голосования за кандидатов на пост главы государства. Примечательно, что это будут седьмые по счету выборы Президента Украины.

Центральная избирательная комиссия Украины официально зарегистрировала 39 кандидатов на пост главы государства. Размеры бюллетеня в этом году – особенные: в длину документ достигает 80 сантиметров. Это – самый большой по размеру бюллетень за время независимости Украины.

Согласно закону "О выборах президента Украины" право голоса имеют граждане Украины, которым на момент выборов исполнилось 18 лет. Верхняя возрастная черта законом не предусмотрена.

Где можно проголосовать?

Для проведения выборов создано 199 избирательных округов на всей территории Украины (ориентировочно 29888 избирательных участков), за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Ориентировочное количество избирателей на этих участках по состоянию на 30 марта составляет 29 млн 789 тыс. 643 избирателя. 315 тыс. 725 украинцев воспользовались правом изменить постоянное место голосования без смены избирательного адреса.

101 избирательный участок создан в заграничном избирательном округе. ЦИК передала 424 тыс. 341 бюллетень для голосования на выборах на этих участках.

Также ЦИК образовала в исключительном порядке 80 специальных избирательных участков на территории воинских частей. Ожидается, что около 47 тыс. военнослужащих, которые выполняют задачи в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе, смогут проголосовать на спецучастках.

Для наблюдения за выборами ЦИК зарегистрировала 2344 международных официальных наблюдателя от 19 международных организаций и 17 иностранных государств. За выборами президента будут наблюдать 89622 наблюдателя от общественных организаций, большое количество наблюдателей от кандидатов в президенты, особенно от П.Порошенко, Ю.Тимошенко, О.Ляшко, А.Гриценко, Ю.Бойко, А.Вилкула и Р.Кошулинского, и наблюдатели от 9 политических партий.

Как проголосовать на выборах

1. Избирательные участки сегодня, 31 марта, будут работать с 8:00 до 20:00. За 5 минут до 20:00 глава участковой избирательной комиссии сообщает о том, что голосование заканчивается. Те граждане, которые в 20:00 находятся на избирательном участке, имеют право отдать свой голос.

3. Чтобы получить бюллетень и проголосовать, на избирательном участке нужно предъявить документ. Один из членов избирательной комиссии проверит этот документ и наличие избирателя в списке. Второй - распишется на контрольном талоне бюллетеня и оторвет его. На том же талоне подпись должен поставить и сам избиратель.

4. Далее избиратель с бюллетенем идет в кабинку для голосования. Там он должен находится один. Исключение - человек с физическими недостатками, который не может заполнить бюллетень самостоятельно. Также в кабинке запрещено фотографировать и снимать видео.

5. В бюллетене в алфавитном порядке перечислены кандидаты (фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства, место работы). Чтобы отдать свой голос за кандидата, нужно напротив его фамилии в пустом квадратике поставить плюсик, галочку, или другую отметку.

6. Если избиратель допустил ошибку при заполнении бюллетеня, он может обратится к члену избирательной комиссии с просьбой выдать ему другой. Новый бюллетень можно получить только один раз и только в обмен на испорченный.

7. Если избиратель поставит больше одной отметки или не поставит ее вообще, то такой бюллетень считается недействительным.

Безопасность голосования граждан Украины на выборах Президента 31 марта будут обеспечивать 135,4 тысячи правоохранителей.

Когда ждать первых результатов?

Окружные территориальные комиссии должны до 5 апреля включительно установить результаты голосования в пределах территориальных избирательных округов.

В течение 10 дней со дня голосования (до 10 апреля включительно) ЦИК должна установить результаты выборов и составить соответствующий протокол. Если ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов, то ЦИК обращается к Верховной Раде с представлением о назначении повторных выборов президента Украины, которые назначаются ЦИК на третье воскресенье после дня выборов (21 апреля).

Первой страной, где стартовало голосование на выборах президента Украины, стала Австралия. Выборы стартовали на зарубежном избирательном участке в Австралии в 23:00 по киевскому времени в субботу, 30 марта.