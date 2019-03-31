Выборы в зоне ООС: военные смогли проголосовать

Новости Украины: Военнослужащие в зоне проведения ООС смогли проголосовать на выборах.

В Центральной избирательной комиссии Украины констатируют, что созданные специальные участки для голосования военнослужащих в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе позволили реализовать свое избирательное право украинским военнослужащим, выполняющим свой долг.

"Надлежащим образом работали 80 специальных участков, созданных для наших военнослужащих возле линии разграничения", - сказал на брифинге в воскресенье заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.

При этом он выразил сожаление, что "наши защитники отечества не голосовали на взводных и ротных опорных пунктах", поскольку это не позволял закон.

31 марта в Украине прошел первый тур выборов президента. Украинцы выбирали нового главу государства среди 39 кандидатов.

Согласно данным Национального экзитпола - 2019, обработанным к 18:00, тройка лидеров выглядит следующим образом:

- шоумен Владимир Зеленский лидирует с 30,4%,

- действующий глава государства Петр Порошенко набирает 17,8%,

- лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко - 14,2%.

Кандидат от Оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко набрал 9,8%, лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко - 7,1%, экс-глава СБУ Игорь Смешко - 6,4%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко - 4,8%, кандидат в президенты Украины от партии Оппозиционный блок Александр Вилкул - 4,0%.