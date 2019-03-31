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МВД о ходе выборов: резонансных событий не было

МВД о ходе выборов: резонансных событий не было
21:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: В МВД уверяют, что день голосования на выборах президента Украины прошел в целом спокойно.

День голосования на выборах президента Украины в целом прошел спокойно, без серьезных правонарушений, полиция будет продолжать работу в усиленном режиме, отмечают в Министерстве внутренних дел.

"Меньшего количества правоохранителей на улицах городов не будет до завершения транспортировки протоколов", - сказал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев в воскресенье вечером на брифинге в Киеве.

По его словам, избирательные участки по Украине закрылись вовремя и без нарушений, в 20.40 закрылся последний избирательный участок.

"Резонансных событий не было… Задания (по обеспечению правопорядка – ред.) были выполнены", - сказал в воскресенье вечером первый заместитель министра внутренних дел Украины Серей Яровой.

Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция

По его словам, личный состав МВД продолжать работать в усиленном режиме, будет обеспечена надлежащая охрана доставки бюллетеней.

Напомним, по состоянию на 18.00 воскресенья в Национальную полицию Украины поступило 1612 заявлений и сообщений о правонарушениях в ходе очередных выборов президента страны.

Ранее сообщалось, явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 21:00 составила 66%.

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МВД, Выборы в Украине, Нацполиция, Выборы 2019, День голосования.
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