Явка на выборах в ЦИК прогнозируется на уровне 66%

Новости Украины: ЦИК в ближайшее время объявит официальную явку на президентских выборах 2019 года, но, согласно прогнозам, она составит 66%.

Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 21:00 составила 66%, сообщил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко.

"Поступила информация из 11 округов. Средняя явка составляет 66%, что дает основания надеяться, что она будет несколько выше по сравнению с 2014 годом", - сказал Е.Радченко в эфире телеканала "Украина" в воскресенье.

Явка на президентских выборах по состоянию на 20.00 по данным из 31 округа составляет 65,35%.

Как передает корреспондент, сейчас данные об активности избирателей по состоянию на 20.00 подали только с 31 избирательного округа.

Сведения по областям: Волынская - 66,87%, Ривненская - 67,52%, Львовская - 67,89%, Хмельницкая - 62,74%, Тернопольская - 65,88%, Киевская - 66,91%, Сумская - 67,45%, Черкасская - 63,28%, Кировоградская - 63,32%, Одесская - 63,19%, Херсонская - 55,20%, Днепропетровская - 68,54%, Полтавская - 65,92%, Харьковская - 62,61%, Луганская - 69,99%, Донецкая - 59,90%.

Во время брифинга в 22.30 Центризбирком сообщит о количестве избирателей, внесенных в списки избирателей на участках на момент окончания голосования; количестве избирателей, получивших бюллетени на участках на момент окончания голосования; сведения о количестве избирателей, получивших бюллетени на участках в заграничном избирательном округе (в случае получения таких данных); данные о случаях нарушений, допущенных во время голосования, обращениях в ЦИК и оперативном реагировании на них, возможных чрезвычайных ситуациях.

Всего в Украине создано 199 избирательных округов. Количество избирательных участков - 29 тыс. 989. В заграничном избирательном округе - 101 избирательный участок.

При этом он уточнил, что данные будут обновляться.

Как сообщалось, явка избирателей на президентских выборах в 2014 году составила 59,5%.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре голосования на выборах президента Украины с 30,4%, действующий глава государства Петр Порошенко набирает 17,8%, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко – 14,2%, свидетельствуют данные Национального экзит-пола.