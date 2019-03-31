Выборы Президента 2019
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Воскресенье, 31.03.2019
Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
Выборы Президента Украины: текстовая трансляция
Зеленский: Экзит-полов много – победитель один
Зеленский: Экзит-полов много – победитель один
Порошенко: Мы прошли тест на нашу европейскость
Порошенко: Мы прошли тест на нашу европейскость
Тимошенко: Это заказные, манипулятивные экзит-полы
Тимошенко: Это заказные, манипулятивные экзит-полы

Порошенко: Мы прошли тест на нашу европейскость

Порошенко: Мы прошли тест на нашу европейскость
21:00 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Действующий президент Украины Петр Порошенко поблагодарил избирателей за участие в выборах 31 марта.

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил украинцев за активное голосование на выборах главы государства и подчеркнул, что отсутствует какая-либо информация, которая могла бы поставить под сомнение результаты голосования.

"Я очень благодарен тем, кто сегодня не остался дома, кто сегодня, вне зависимости от того, за кого вы проголосовали, сделал вклад в свободное волеизъявление украинских граждан, - вы продемонстрировали, что вы свободные граждане, которые болеют за будущее своего государства", - сказал П.Порошенко, выступая в воскресенье вечером в Киеве.

Зеленский: Экзит-полов много – победитель один

Он отметил, что жалоб на нарушения во время голосования было меньше, чем в 2014 году. "Мы не слышали ни одного сообщения, которое могло бы повлиять на волеизъявление граждан. Мы прошли тест на нашу европейскость", - подчеркнул П.Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что с понедельника начнет борьбу за победу во втором туре выборов главы государства.

"С завтрашнего дня я начинаю борьбу во втором туре", - сказал П.Порошенко в своем заявлении для прессы в воскресенье вечером.

Он подчеркнул, что необходимо определить ставку, которую каждый из избирателей будет во время голосования на втором туре президентских выборов.

"Каждый из нас должен дать ответ на важные вопросы, продолжит ли страна свой путь в Евросоюз и НАТО или будет сидеть, и ждать разрешения Кремля на референдум", - добавил П.Порошенко.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре голосования на выборах президента Украины с 30,4%, действующий глава государства Петр Порошенко набирает 17,8%, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко – 14,2%, свидетельствуют данные Национального экзит-пола.

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Петр Порошенко, Выборы в Украине, Выборы 2019.
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