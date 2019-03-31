Выборы 2019: МВД по состоянию на 18:00 подсчитало количество нарушений

Новости Украины: Свыше 1,6тыс. сообщений о нарушениях на выборах поступило в полицию к 18.00 воскресенья.

По состоянию на 18.00 воскресенья в Национальную полицию Украины поступило 1612 заявлений и сообщений о правонарушениях в ходе очередных выборов президента страны, сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Указанные факты в основном связаны с: незаконной агитацией – 112; подкупом избирателя – 35; повреждением бюллетеня – 30; фотографированием бюллетеней – 97; попыткой вынесения бюллетеня из участка – 10; сообщения о заминировании – 17", - говорится в сообщении, опубликованном на странице МВД Украины в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований 19 сообщений. Правоохранители также составили 15 админпротоколов.

Напомним, в Центральной избирательной комиссии сообщают, что по состоянию на 16.30 воскресенья никаких системных нарушений в ходе голосования на очередных выборах президента Украины не зафиксировано.