Выборы Президента 2019
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Воскресенье, 31.03.2019
Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция
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В ЦИК Украины сообщили последние данные по выборам президента 2019

В ЦИК Украины сообщили последние данные по выборам президента 2019
11:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: На данный момент в Украине является закрытым один избирательный участок в городе Измаил, Одесской области, там штамп-печать участка не отвечает образцу.

В Украине в день голосования на выборах президента страны открылись все избирательные участки, кроме одного – в г.Измаил Одесской области, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

"На территории нашего государства работают почти все участковые комиссии, за исключением трех, вопрос по которым решается", - сказала Т.Слипачук на брифинге в ЦИК в воскресенье.

Однако позже она уточнила, что в данный момент не работает только участок в Одесской области, а вопрос по двум другим участкам уже решен, в том числе по участку в Киевской области.

"Это в Измаиле есть один участок, на котором штамп-печать участка не отвечает образцу, который был отправлен для изготовления. Этот вопрос будет решен на заседании комиссии", - уточнила Т.Слипачук.

Она также отметила, что Центризбирком технически полностью подготовлен к возможным кибератакам. Среди прочего, глава ЦИК призвала граждан не портить бюллетени.

В Украине в воскресенье, 31 марта, проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39.

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Все по теме:

Одесская область, Измаил, Избирательный участок, Закрыт, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019.
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