Тимошенко: Это заказные, манипулятивные экзит-полы

Новости Украины: Кандидат в президенты Юлия Тимошенко прокомментировала результаты экзит-полов и провела свой.

Данные экзит-пола, проведенного командой кандидата в президенты, лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлии Тимошенко, свидетельствуют о том, что она выходит во второй тур президентских выборов.

"Наша команда провела всеохватывающий экзит-пол, основываясь на разветвлении нашей структуры. Мы проводили это для себя... Мы не оспариваем первое место Владимира Зеленского с результатом 27%, на втором месте - наша команда с результатом 20,9%. И на третьем месте Порошенко - 17,5%", - сообщила Ю.Тимошенко на пресс-конференции в своем штабе в воскресенье вечером после закрытия избирательных участков.

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко также призвала избирателей и свою команду не признавать результаты экзит-полов, назвав их инструментом манипуляции.

"Я призываю не воспринимать экзит-полы… Все эти продажные экзит-полы были направлены на то, чтобы дезорганизовать нашу команду во время выборов", - заявила она в эфире телеканала ICTV.

Также Ю.Тимошенко призвала своих сторонников защищать избиркомы от провокаций на протяжение всей ночи.

"Я думаю, что у нас достаточно наблюдателей, чтобы защитить результат выборов", - заявила она.

Ю.Тимошенко также заявила, что данные экзит-полов, которые свидетельствуют о выходе президента Украины Петра Порошенко во второй тур президентских выборов, не соответствуют действительности.

"Мы убеждены в цифрах и фактах, что экзит-полы, которые сейчас так помпезно объявляют о вхождении Петра Порошенко во второй тур, по нашим оценкам и исследованиям, не соответствуют действительности. Это абсолютно заказные, манипулятивные экзит-полы, как в последнее время была манипулятивная и заказная социология в Украине", - сказала Ю.Тимошенко на пресс-конференции в своем штабе в воскресенье вечером после закрытия избирательных участков.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре голосования на выборах президента Украины с 30,4%, действующий глава государства Петр Порошенко набирает 17,8%, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко – 14,2%, свидетельствуют данные Национального экзит-пола.