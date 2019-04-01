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"Оппоблок": Выход Порошенко во второй тур – это заслуга Бойко

"Оппоблок": Выход Порошенко во второй тур – это заслуга Бойко
14:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Глава партии "Оппозиционный блок" Борис Колесников заявил, что Юрий Бойко помог нынешнему президенту Украины Петру Порошенко выйти во второй тур.

Кандидат в президенты Украины, представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко помог действующему главе государства Петру Порошенко выйти по второй тур президентских выборов, считает глава политсовета партии "Оппозиционный блок" Борис Колесников.

"Прохождение Порошенко во второй тур – это прямая заслуга Юрия Анатольевича Бойко. Все остальное – это сказки венского леса", - сказал Б.Колесников в интервью.

Он убежден, что Ю.Бойко по просьбе власти способствовали расколу оппозиции.

По мнению Б.Колесникова, подтверждением того, что Ю.Бойко помог действующему главе государства выйти во второй тур президентских выборов, является поездка его поездка в Москву прямым рейсом из Киева, что невозможно без одобрения президента Украины, так как авиасообщение между Украиной и Россией отсутствует.

Комментируя результат выборов для кандидата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, Б.Колесников, сказал: "Я считаю, что его результат стал следствием того, что Бойко за ручку привел Порошенко во второй тур".

Вместе с тем он подчеркнул, что итоги голосования свидетельствуют о том, что 84% украинцев не доверяют власти.

"Результат власти – это 16%. Можно с 16% быть властью? Невозможно. Ни один западный политик с таким результатом не пошел бы даже на первый тур", - сказал глава политсовета "Оппозиционного блока".

"А высокий результат Зеленского (шоумена Владимира Зеленского – прим. ред) – это прямой протест против той ситуации, которая произошла с нашей страной за последние 5 лет", - добавил он.

Выборы Президента Украины: результаты голосования

Тем временем, председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заверила, что минувшая ночь подсчета голосов на президентских выборах, как и день голосования, прошла спокойно, без системных нарушений. Она отметила, что сейчас уже очевидно, что будет второй тур выборов и перед Центризбиркомом стоит "амбициозная задача" в короткие сроки подвести итоги первого тура и подписать протокол о назначении повторного голосования на президентских выборах на 21 апреля

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Юрий Бойко, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Оппоблок, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019.
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