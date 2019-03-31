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Выборы 2019: Кличко поехал голосовать на велосипеде

Выборы 2019: Кличко поехал голосовать на велосипеде
10:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Мэр Киева Виталий Кличко на велосипеде после тренировки поехал голосовать на выборах президента Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко приехал с тренировки на велосипеде голосовать на выборах президента Украины на избирательный участок в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна сразу после открытия в 8.00.

"От этих выборов зависит, каким образом будет развиваться Украина. Независимо от того, кого изберут президентом, очень важно, чтобы ни в коем случае наше государство не свернуло с курса на евроинтеграцию. Все, что зависит от меня, я делаю и буду делать, чтобы Украина воплощала европейские демократические ценности, стала сильной и успешной страной европейского сообщества", - подчеркнул мэр столицы после голосования.

Как сообщает пресс-служба мэра Киева, также на избирательном участке В.Кличко пообщался с иностранными наблюдателями и отметил, что очень важно, чтобы выборы прошли без нарушений и манипуляций.

"Ключевая задача - чтобы выбор каждого украинца был защищен", - сказал он.

Напомним, в Украине проходит первый тур голосования за кандидатов на пост главы государства. Примечательно, что это будут седьмые по счету выборы Президента Украины. Как проходят выборы Вы можете узнать в онлайн-трансляции.

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Виталий Кличко, Мэр Киева, Президентские выборы 2019, Выборы 2019.
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