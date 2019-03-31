Беспрецедентный случай: в Варшаве голосовали после закрытия участка

Новости Украины: Голосование на выборах президента Украины на участке в Варшаве продлили минимум на полчаса.

Голосование на избирательном участке при посольстве Украины в Польше продлили как минимум на полчаса из-за большого количества избирателей, сообщил секретарь комиссии данного участка Александр Пустовый.

"В Варшаве случился беспрецедентный случай: за 5 минут до конца выборов всех желающих избирателей, которые были в очереди – а их было свыше 200 – запустили на территорию посольства, чтобы они могли проголосовать. По состоянию на 16:00 свыше 2,5 тыс. избирателей приняли участие в голосовании. Ожидаем, что их будет свыше 3,5 тыс. Точных данных сказать не можем, поскольку процедура голосования будет продолжаться еще как минимум полчаса", - рассказал А.Пустовый в эфире телеканала "112 Украина".

Он напомнил, что на территории Польши находится 4 избирательных участка. Количество избирателей, внесенных в список одного только участка при посольстве в Варшаве – 16,9 тыс. "Если б они все пришли, мы бы физически не смогли всех принять", - отметил А.Пустовый.

Напомним, по состоянию на 18.00 воскресенья в Национальную полицию Украины поступило 1612 заявлений и сообщений о правонарушениях в ходе очередных выборов президента страны.

Ранее сообщалось, явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 21:00 составила 66%.