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Беспрецедентный случай: в Варшаве голосовали после закрытия участка

Беспрецедентный случай: в Варшаве голосовали после закрытия участка
21:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Голосование на выборах президента Украины на участке в Варшаве продлили минимум на полчаса.

Голосование на избирательном участке при посольстве Украины в Польше продлили как минимум на полчаса из-за большого количества избирателей, сообщил секретарь комиссии данного участка Александр Пустовый.

"В Варшаве случился беспрецедентный случай: за 5 минут до конца выборов всех желающих избирателей, которые были в очереди – а их было свыше 200 – запустили на территорию посольства, чтобы они могли проголосовать. По состоянию на 16:00 свыше 2,5 тыс. избирателей приняли участие в голосовании. Ожидаем, что их будет свыше 3,5 тыс. Точных данных сказать не можем, поскольку процедура голосования будет продолжаться еще как минимум полчаса", - рассказал А.Пустовый в эфире телеканала "112 Украина".

Выборы Президента Украины: первый тур 31 марта 2019 года онлайн-текстовая трансляция

Он напомнил, что на территории Польши находится 4 избирательных участка. Количество избирателей, внесенных в список одного только участка при посольстве в Варшаве – 16,9 тыс. "Если б они все пришли, мы бы физически не смогли всех принять", - отметил А.Пустовый.

Напомним, по состоянию на 18.00 воскресенья в Национальную полицию Украины поступило 1612 заявлений и сообщений о правонарушениях в ходе очередных выборов президента страны.

Ранее сообщалось, явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 21:00 составила 66%.

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Варшава, Польша, Голосование, Выборы в Украине.
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