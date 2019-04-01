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В МИД ФР назвали президентскую кампанию в Украине "грубой и грязной"

В МИД ФР назвали президентскую кампанию в Украине "грубой и грязной"
18:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: mskbest.ru

Новости Украины: В российском МИД считают, что нынешняя избирательная кампания в Украине "имеет все шансы войти в историю как самая грубая, грязная и ожесточенная".

В МИД России не рассчитывают на улучшение отношений с Украиной после президентских выборов. Об этом в интервью изданию "Международная жизнь" заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Мы бы действительно хотели нормализации отношений с Украиной – нашим ближайшим соседом, с которым нас связывает исторически сложившаяся духовная, культурная и цивилизационная общность. К сожалению, то, что сегодня там происходит, оставляет немного шансов для этого. С подачи киевских властей антироссийский фактор стал чуть ли не нормой жизни для многих политических деятелей в стране и активно эксплуатируется в нынешней президентской гонке", - сказал Карасин.

Как на выборы президента Украины отреагировали в мире

По его словам, нынешняя избирательная кампания в Украине "имеет все шансы войти в историю как самая грубая, грязная и ожесточенная".

"Безусловно, создание заведомых сложностей для волеизъявления граждан "бросает тень" на весь электоральный процесс. Неизбежно возникают вопросы к властям, которые таким образом пытаются повлиять на итоги голосования. Наряду с этим легитимность выборов зависит и от того, насколько они были честными, прозрачными, соответствовали общепринятым стандартам и нормам демократии. Пока нынешняя избирательная кампания имеет все шансы войти в историю как самая грубая, грязная и ожесточенная", - сказал Карасин. При этом он утверждает, что Украина может готовить провокации.

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"Вместе с тем риск обострения обстановки на юго-востоке сохраняется. Нельзя исключать попыток правящего режима устроить в предвыборных целях очередные вооруженные провокации в регионе", - считает представитель МИД РФ.

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Выборы, ОБСЕ, ЦИК, МИД РФ, Выборы Президента в Украине, Подсчет голосов, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019.
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