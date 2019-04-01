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Как на выборы президента Украины отреагировали в мире

Как на выборы президента Украины отреагировали в мире
18:02 Сегодня Телеграф Фото: zn.ua.

Новости Украины: В США и Евросоюзе отреагировали на проведение президентских выборов в Украине.

Реакция США

"Несмотря на то, что могут быть отдельные проблемы, в целом все указывает на то, что это – демократические выборы", – заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

 "С другой стороны, чтобы обеспечить успешные демократические выборы, необходимо, чтобы они были честными. Для этого нужно быть уверенными, что это реальные голоса и что люди, которые проголосовали, – это реальные избиратели", – добавил он.

Выборы президента Украины 2019: первые официальные результаты

Волкер надеется на активизацию работы по Минским соглашениям после избрания нового президента Украины.

"Я надеюсь, что выборы украинского президента откроют новые возможности для урегулирования, и мы увидим дополнительные усилия в этом направлении",– заявил представитель США.

Реакция ЕС

В Евросоюзе же ничего не хотят комментировать до отчета Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), пишет "Европейская правда".

"Мы очень тщательно наблюдаем за президентскими выборами в Украине и ожидаем предварительную оценку Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), который будет опубликован сегодня после обеда, и мы планируем реагировать уже тогда. БДИПЧ ОБСЕ направило значительное количество наблюдателей в страну, и это то, что мы будем учитывать, реагируя", – отметила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

Реакция Канады

В Канадской Миссии Наблюдения CANADEM заявили, что выборы в Украине состоялись свободно и честно, передает "Украинская правда".

"Выборы были проведены честно, свободно. И они таким образом развивают доверие населения к демократическим процессам. Люди знают, что их голос будет учтен, и демократические процессы будут усилены. Избирательноая среда была конкурентной, и явка 63% – это такой показатель, которого хотели бы достичь много развитых демократий в мире",– прокомментировал председатель Комиссии Ллойд Аксуорти.

Реакция ПАСЕ и ПА НАТО

Представитель группы наблюдателей за выборами от Парламентской Ассамблеи Совета Европы Март ван де Вен заявил, что избирательный процесс в Украине было организован на высоком уровне и без ограничений для участников процесса.

Выборы Президента Украины: подсчет голосов, результаты голосования, онлайн-трансляция из ЦИК

Он добавил, что одновременно среди претендентов на должность главы Украинского государства были также и технические кандидаты, "не способствует демократии".

В свою очередь представитель Парламентской Ассамблеи НАТО Михал Щерба выразил убеждение, что "Украина идет по пути демократических перемен".

"ПА НАТО едина в том, чтобы поддержать все попытки Украины для того, чтобы получить независимость и в борьбе с российской агрессией", – добавил он.

Выборы в Украине должны быть справедливыми и свободными, комментировать результаты пока рано, заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Я думаю, что важно, чтобы эти выборы проводились в справедливой и свободной манере", - сказал он, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.

Й.Столтенберг отметил, что теперь следует дождаться результатов второго тура выборов.

Реакция ОБСЕ

В ОБСЕ уже признали законность первого тура президентских выборов в Украине. Почетный президент парламентской ассамблеи Илка Канерва отметил, что граждане имели возможность свободного волеизъявления, а сами выборы назвал конкурентно-способными.

Он признал положительную работу реестра избирателей, хотя и сказал, что были некоторые проблемы в день голосования. По его словам, нарушения в целом не повлияют на результат.

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ЕС, США, Выборы, НАТО, Канада, ОБСЕ, ЦИК, Выборы Президента в Украине, Подсчет голосов, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019.
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