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Миссия ОБСЕ прокомментировала выборы в Украине

Миссия ОБСЕ прокомментировала выборы в Украине
16:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: В Миссии ОБСЕ заявили, что выборы в Украине проходили свободно и на конкурентной основе.

Первый тур выборов президента Украины был конкурентным и граждане имели возможность свободного волеизъявления, заявляют в Миссии наблюдателей ПА ОБСЕ на выборах в Украине.

Такие выводы обнародовал специальный координатор ОБСЕ, почетный президент ПА ОБСЕ Илка Канерва (Ilkka Kanerva) в ходе совместной пресс-конференции представителей миссии международных наблюдателей за выборами в Украине в составе представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Парламентской ассамблеи НАТО и Европейского парламента.

"Мы можем говорить, безусловно, что это были конкурентные выборы и была обеспечена возможность голосовать за того кандидата, которого выбирал гражданин. Безусловно, все будет определяться во втором туре", - сказал он.

Выборы Президента Украины: результаты голосования

По словам спецкоординатора ОБСЕ, в целом выборы президента Украины проходили свободно и кандидаты могли соревноваться без ограничений.

"Можно говорить, что в целом выборы проходили как свободные. Нам очень важно, чтобы все ресурсы, которые выделялись на выборы, были использованы надлежащим образом", - сказал И.Канерва.

Выборы Президента Украины: подсчет голосов, онлайн-трансляция из ЦИК

"Мой личный вывод – эти конкурентные выборы ведут …. ко второму раунду. Надеюсь, что это вдохновит украинцев продолжить демократическое развитие в мире и безопасность… с европейскими ценностями", - подытожил он.

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