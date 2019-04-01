Выборы Президента 2019
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Понедельник, 01.04.2019
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Обработаны 90% протоколов: официальные результаты выборов
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Обработаны 90% протоколов: официальные результаты выборов

Обработаны 90% протоколов: официальные результаты выборов
18:44 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Во второй тур выходят Зеленский (30,26%) и Порошенко(15,99%), у Тимошенко – 13.35%

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,26% и 15,99% голосов избирателей соответственно по итогам обработки 90,08% протоколов Центральной избирательной комиссией.

Как сообщается на сайте ЦИК, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,35% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 11,53%.

Выборы президента Украины 2019: первые официальные результаты

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 7%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 5,97%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,43%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула – 4,24%, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 1,65%.

Народный депутат Юрий Тимошенко получил 0,62% голосов, кандидат от партии "Укроп" Александр Шевченко – 0,57%, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко – 0,23%.

Выборы Президента Украины: подсчет голосов, результаты голосования, онлайн-трансляция из ЦИК

Признаны недействительными 1,18% избирательных бюллетеней.

Напомним, национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов на пост президента, которые прошли во второй тур президентских выборов, принять участие в теледебатах.

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