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"Суспільне" пригласило на дебаты кандидатов в президенты

"Суспільне" пригласило на дебаты кандидатов в президенты
18:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: НОТУ пригласит прошедших во второй тур кандидатов на пост президента принять участие в дебатах.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) приглашает кандидатов на пост президента Украины, прошедших во второй тур выборов, принять участие в дебатах, отмечается в официальном заявлении на сайте НОТУ.

"Теле- и радиоканалы Общественного вещателя не принадлежат ни одной политической или бизнес-группе, работают исключительно в интересах украинских граждан на средства налогоплательщиков, поэтому могут выступить площадкой для независимой дискуссии кандидатов на равных условиях", - подчеркивается в сообщении НОТУ.

Общественный вещатель готов к проведению теледебатов в определенном законом порядке и предоставит официальные приглашения к участию в дебатах обоим кандидатам сразу после официального объявления результатов первого тура выборов на пост президента Украины.

Порошенко и Зеленский готовы пойти на дебаты друг с другом

В НОТУ также подчеркнули, что кандидаты на пост президента принимают участие в теледебатах лично, а в случае отказа или невозможности одного из участников присутствовать - выделенное для теледебатов время предоставляется другому кандидату.

Как сообщалось, по заявлению ОБСЕ, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) работала в рамках подготовки и выборов президента Украины голосования 31 марта прозрачно и на надлежащем уровне, а сами выборы были проведены в рамках украинского законодательства.

Выборы Президента Украины: подсчет голосов, результаты голосования, онлайн-трансляция из ЦИК

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,41% и 16,01% голосов избирателей соответственно по итогам обработки ЦИК 80,2% протоколов.

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Выборы, ОБСЕ, ЦИК, Петр Порошенко, Дебаты, Владимир Зеленский, Подсчет голосов, Выборы 2019, Президентские выборы в Украине 2019, Как проходят выборы в Украине.
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